Kumuu ahaa hogaamiyaha Burcaddii aad looga baqi jiray ee Corona u geeriyooday?

Moisés Escamilla May, oo hogaamiyaha koox Burcad ah oo aad looga baqo dalka Mexica, ayaa ku geeriyooday gudaha xabsi uu ku jiray ka dib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus.

Escamilla, oo 45 jir ayaa ahaa hogaamiyaha koox Burcad ah oo ay dadka aad uga baqi jireen kuwaasi oo ka howlgali jiray Los Zetas.

Waxaa uu qaadanayay xabsi dhan 37 sano ka dib markii lagu helay sameyn dambiyo abaabulan taasi oo ay ka mid ahayd dilkii 12 qo oo lagu dilay goobta lagu magacaaboYucatán.

Qaramada Midoobay ayaa horey uga digtay xabsiyada buux-dhaafay ee dalalka Latin Americo uu si ba'an uu ugu dhufan karo Feyriska Corona.

In ka badan 3,450 ayaa Covid-19 ugu dhimatay dalka Mexico, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins .

Waa kumaa Moisés Escamilla?

Moisés Escamilla May, oo sidoo kale loo yaqaanay Gordo May (Fat May), ayaa hogaaminayay koox Burcad ah oo la baxday "Old School Zetas", .

Waxaa uu sidoo kale ahaa nin ka ganacsada daroogada nooca loo yaqaabo cocaine oo uu u kala gudbin jiray dalalka bartamaha Amerika.

Markii la xiray 2008 isga iyo 8 qof oo kale oo kooxdiisa ka mid ahaa ayaa waxaa koooxdii uu hogaaminayay loo aqoonsanaa in ay tahay ururka Burcad ee ugu xogga badan aaggga Cancún.

Baaxdda uu gaarsiisan yahay cudurka Corona dalka Mexico?

Sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, Mexico waxaa uu cudurka soo ritay dad ay tiradoodu gaarayso 35,000 oo qof.

Tirada cudurka ugu dhimatay dalkaasi ayaa gaaraysa 3,465 oo qof.

Balse marka Mexico loo eego dalka ay dariska yihiin ee Mareykanka tirada uu cudurka soo ritay aad ayay uga yartahay.