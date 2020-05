Lahaanshaha sawirka AFP/Getty Images Image caption Talyaanigu wuxuu bilaabay horraantii bishaan qafiifinta xayiraadii saarneed

Waxaa uu sheegay in cudurku uu mar kale soo laba kacleyn karo hase yeeshee waxaa uu muujiyay in dalku aanu sugi karin tan iyo inta talaal la helayo.

Mr Conte ayaa ku dhawaqay in laga bilaabo 3 bisha June dalka Talyaaniga loo ogalaan doono in la soo galo iyo in laga baxo sidoo kale waxaa la ogolaan doonaa in goballada dalkaasi la isaga kala goosho.

Goobaha jimcisiga dabaasha iyo xaruumaha ciyaaraha ayaa dib loo furi doonaa 25 bishaan May,halka 15-ka June-na dib loo furi doono iyagana xaruumaha filimaanta lagu daawado ee loo yaqaano Shineemooyinka iyo tiyaatarka .

Musaafiriinta ka yimaada wadamada Midowga Yurup ayaa loo ogalaan doonaa in ay Talyaaniga galaan iyagoon lagu sameyn doonin todobaadyo karaatiil ah.

Tallaabooyinkan lagu dhawaaqay ayaa qayb ka ah dadaallada dib loogu soo celinayo dhaqaalihii kadib muddo laba bilood ka badan oo xayiraad saarneed dalkaas.

Mas'uuliyiinta Talyaaniga ayaa sheegay in dad gaaraya 31,763 oo qof ay u dhinteen faraska Karona iyadoo Talyanaigu uu noqonayo dalka sedaxaad ee ugu dhimahasda badan marka laga soo tago wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska.

Balse Talyaaniga maalmihii ugu dambeyay tirada dadka qaadaya xanuunka corona hoos ayey u dhacday.

Wuxuu ahaa dalkii ugu horeyay oo ka tirsan qaaradda Yurub isla markaana la geliyay xayiraad dalka oo dhan ah kadib markii cudurka coronavirus uu si aad ah u saameeyay goballada waqooyiga bishii Febraayo.

Balse qafiifinta xayiraadaas waxey bilaabatay horaantii bishaan May, kadib markii la ogalaaday in dib loo furo goobo ay ka mid yihiin warshadaha .

Muxuu ka yiri Raiisul Wasare Conte ?

"Waxaan wajaheynaa halista xisaabtanka ah ee ogaanshaha in xaaladdu cirka isku shareeri karto mar kale ," Mr Conte ayaa sidaa ku sheegay khudbad uu telefishanka ka jeediyay

"Waa inaan aqbalnaa haddii kale mar dambe ma awoodi doonno inaan dib u bilowno".

Raiisel wasaaraha ayaa sheegay in ganacsatada Talyaanigu aysan awoodin karin in ay sugaan illaa laga helayo tallaal, sababtoo ah "waxaan la kulmi doonaa burbur dhaqaale iyo mid bulsho" ayuu hadlkiisa raaciyay.

Qaar ka mid ah gobollada Talyaanigu waxey ku baaqeen in si dhakhso ah loo fududeeyo xannibaadaha, balse ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay si tartiib tartiib ah loo qaadi doono xayiraadaha si looga fogaado mawjad labaad oo ah fayraska karona.

Dukaamada iyo maqaayadaha ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay dib u furmaan 18-ka bishaan May,iyadoo dadka lagu booriyay in ay sii joogteyaan kala fogaansha bulshada si mar kale aaney sabab ugu noqon fafitaanka cudurka .

Goobaha diimaha ayaa dib u bilaabi doona kulmadoodii iyadoo dadku isticmaali doonaan walxaha wajiga lagu xirto ayna kala fogaanayaan oo ay isku jirsanayaan ugu yaraan hal mitir am aka badan .

Hadalkaan Raiisul wasaare Conte ayaa imaanaya wax yar uun kadib markii dalka oo mar ahaa xudunta fayraka karona ay aad hoos ugu dhaceyso hadda dadka u dhimanaya .

Waxaa la soo wariyay 27-kii bishii Maarso in ka badan 900 oo oqf in ay u dhinteen, balse afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay saraakiisha Talyaaniga ayaa sheegay in tirade dhimshadu gaarayso 153 qof.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan "Waxaan halis u galnay si aan u badbaadno ayay tiri " - Naples oo degan deegaanka Filomena.

Horraantii todobaadkii la soo dhaafay dowladdu waxey ogalaatay dhaqaale gaaraya $ 59 bilyan ,oo loogu tala galay in lagu kaabo dadka ganacsiyada yar yar leh iyo qoysaska uu saameynta ku yeeshay fayraska Karona .