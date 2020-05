Trump: WHO waa 'eey uu wad wato Shiinaha'

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay Ha'yadda Caafimaadka Adduunka inay tahay 'eey uu wad wato Shiinaha', hadalka Trump ayaa imaanaya xilli WHO uu u socdo kulan labo maalmood qaadanaya oo ay uga hadlayaan safmarka feyraska Korona.

Wuxuu sheegay in 'WHO ay bixisay talooyin qaab daran oo qalad ah isla markaana garab lagu siinayo Shiinaha'

Inkasta oo Trump uusan ka qeybgelin shirka WHO, balse waxaa kulan qaab muuqaal ah uga qeybgalay xoghayaha arrimaha caafimaadka ee Mareykanka, Trump wuxuu sidoo kale ku eedeeyay WHO in si khaldan ay u maareysay ka hortagga cudurka.

Trump oo isagu lagu dhaleeceeyay sida uu ula tacaalay safmarka waxaa uu marar badan ku eedeeyay Ha'yadda Caafimaadka Adduunka inay ku guuldareysatay in caalamka ay u fidiso wacyigelin buuxdo isla markaana ay u eexatay Shiinaha.

Wuxuu ku eedeeyay Shiianha in uu daboolayo dhibaatada ka dhalatay cudurka markii uu ka dilaacay halkaas.

Mareykanka wuxuu horey u hakiyay maalgelintii uu siin jiray Ha'yadda Caafimaadka ee Adduunka, wuxuuna wadaa baaritaanno ku aadan sida Ha'yadda u maareysay safmarka.

Markii uu bilowday shirka WHO, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wuxuu ka sheegay in Shiinaha uu yahay mid ''furfuran oo caddaalad ah', wuxuuna ku adkeystay in baaritaan kasta la sameyn karo marka lagu guuleysta xakameynta feyraska Korona.

Dhanka kale, madaxweyne Trump wuxuu warqad u qoray madaxa Ha'yadda Caafimaadka Adduunka oo uu ugu hanjabay in Mareykanka uu si joogto ah kala noqon doono maalgelintii uu siin jiray Ha'yadda.

Wuxuu u qabtay muddo 30 cisho ah si ay usoo 'bandhigaan dadaallo wax ku ool ah oo ka dhan feyraska'