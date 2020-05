Maxkamada ugu sareysa Marekanka oo amar dul dhigtay dalka Sudan

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Weerarka ayaa geystay waxyeelo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed

Dowladda Sudan ayaa laga doonayaa in ay bixiso magdhaw la siinayo dadkii ku waxyeeloobay weerarkii sanaddii 1998 lagu qaaday safaaradahii Mareykanka ee Kenya iyo Tanzaniya.

Go'aankan ayaa waxaa soo saartay maxkamada ugu sareysa dalka Mareykankan oo muddo badan kiiskan gacanta ku haysay .

Weerarkan ayaa waxaa masuuliyadiisa dusha u ritay ururka Al qaacidda ee uu hogaamin jiray Cusaam Bin ladin.

In ka badan 200 oo qof ayaa ku dhamitay halka kumannaan qof oo kale ay ku dhaawacmeen.

Sudaan ayaa lagu eedeeyay in ururka Al Qaacidda iyo hogaamiyahooda Cusama Bin Laden ay farsama ahaan iyo dhaqaala ahaanba ay taageereen.

Go'aanka maxkamada ayaa waxaa soo hoos galaya muwaadinintii Mareykanka, shaqaalihii safaarada iyo qandaraaslayaasha.

Go'aankan ayaa ku soobeegmaya xilli dowladda cusub ee Sudan ay waddo dadaalo ay ku doonayso in Mareykanka uu Sudan ka saaro liiska wadamada maalgaliya argagixisada.

'Sudan waxay beenisay in ay xiriir la leedahay argagixisada'

Sida ay wakaalada wararka ee Reuters ay ka oso xigatay qareenkii u doodayay Sudan Christopher Curran, go'aankan ay gaartay maxkamada ugu sareysa Sudan ayaa waxaa micnihiisu yahay in Sudaan ay bixiso lacag dhan $800 milyan.

Sagaal sano ka hor garsooraha maxkamada heer fedaraal ee magaalada Washington ayaa waxaa uu go'aamiyay in Sudan ay tahay in ay bixiso lacag dhan $6bilyan oo mag-dhaw ah iyo $4bilyan oo ah ganaax, sida uu qoray wargeyska New York Times.

Weerarkaasi lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee Tanzaniya iyo Sudan ayaa waxaa ka dhshay burburka safaaradaha iyo dhimashada dad badan.