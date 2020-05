Dal fasaxay in daawada Malaariyada lagu daweeyo bukaanada Corona

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Dalka Barazil waxaa imika fara ba'an ku haya cudurka Corona

Labo nooc oo ah daawooyiinka loogu talagalay Malaariyada ayay wasaarada caafimaadka ee dalka Brazil ansixisay in lagu daweeyo bukaanada qaba cudurka Corona.

Ma jirto caddeymo muujinaya in labadani dawo ee chloroquine iyo hydroxychloroquine, ay wax-tar u leeyihiin bukaanada uu soo ritay cudurdka Covid-19.

Bishii March ayay ahayd markii madaxwaynaha Brazil Jair Bolsonaro uu ku soo qoray baraha bulshada in daawadani malaariyada ee loo yaqaano hydroxychloroquine ay wax-tar u leedahay bukaanada qaba cudurka Corona.

Labada shirkadood ee Facebook iyo Twitter ayaa markii dambe tiray oo hawada ka saaray qoraalada madaxwaynaha oo ay ku tilmaameen war been abuur ah.

Dalka Barazil ayaa imika ah dalka saddexaad ee tirada ugu badan uu soo ritay feyriska Coroana, islamarkana waxaa sare u kacday tirada dhimashada.

Maalintii Isniinta ayuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxaa uu sheegay in uu isticmaalay daawada loo yaqaano hydroxychloroquine -ka in kastoo ay saraakiisha caafimaadku ka digeen in daawadaan loo qaato fayraska karona.

Isaga oo wariyaasha kula hadlayay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayuu mar Trump, waxaa uu sheegay in uu bilaabay dhawaan isticmaalka daawada Malaariyada iyo daawo kale oo xoojisa difaaca jirka qofka.

"Waxaan qaadanayay muddo hal toddobaad iyo bar ah hadda waan joogaa, wali halkaan ayaan joogaa," ayuu yiri.

Mar la waydiiyay isniintii madaxweyne Trump,faaiidada dawadaan ayuu ku jawaabay: " waan tan caddeynteeda oo ah waxaan ka helay wax tar badan."

Ma jiraan caddeymo loo hayo daawadan loo isticmaali karo Corona?

Daraasado ku saabsan arrintan ayaa hadda socda, kuwaasoo lagu ogaanayo in dawada malaariyada ee loo yaqaanno chloroquine ay wax-tar u leedahay Covid-19.

Laakiin Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay in dadka qaar ay si iskood ah u isticmaalayaan ayna dhibaato weyn kala kulmayaan.

Walwalkan dhinaca badbaadada ah ayaa cirka isku sii shareeray kaddib markii uu ka hadlay sarkaal sare oo horay uga tirsanaan jiray waaxda adeegga caafimaadka ee Mareykanka.

Dr Rick Bright, oo bishii April laga qaaday xilkii uu hayay ee hoggaaminta howlaha soo saarista tallaalka, ayaa sheegay in tallaabada uu madaxweyne Trump xoogga ku saarayo dawadan "ay shaqada ka mashquulineyso tobannaan seynisyahan oo hoostaga laamaha dowladda federaalka".