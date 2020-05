Muxuu ahaa sarkaalka ka tirsanaa sirdoonka ee ay baadigoobayaan Sacuudiga?

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Daxal-suge Maxamed binu Salmaan

Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee Sacudiga islamarkana sanooyiin badan ahaa nin u dhaxeeya sirdonka Britain ee MI6 ee dalalka kale ee reer galbeedka ayaa imika dacwad lagu soo oogayaa isaga iyo qoyskiisa, sida ay sheegeen sirdoonka reer galbeedka.

Dr Saad al-Jabri, oo gacan ka geystay fashilinta weeraro ay Al-Qaacida u maleegayeen reer galbeedka ayaa muddo saddex sano ah musaafuris ahaan dibadda ugu noolaa.

Waxaa uu ka cararay howlgaladii uu dhaxal-suge Maxamed Bin Salmaan ku bartilmaameedsanayay dad maalqabeeno ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan qoyska boqortooyada.

Wararka ayaa sheegaya in imika la xiray caruurtiisa oo "afduub", loo haysto sida uu sheegay wiilka ugu wayn qoyska Dr Saad, oo lagu magacaabo Khalid.

"Cumar iyo Sarah waxa la afduubtay subaxnnimadii 16 March, waxaana guriga kala baxay 50 askari oo watay 20 gaari," ayuu yiri, Khalid al-Jabri.

Lahaanshaha sawirka AL-JABRI FAMILY Image caption Khalid al-Jabr (Bidix) iyo walaalkii Cumar

Waxaa baaritaan lagu sameeyay guriga qoyskan oo ku yaalla Riyad islamarkana waxay sidoo kale ay la baxeen kamaroyiinka ammaanka ee CCTV loo yaqaano.

Ma jirto dacwado ama sabab la sheegay in loo xiray xubnaha qoyskan.

Khalid oo isaga iyo aabihii ay musaafuris ahaan ugu nool yihiin Canada ayaa waxaa uu yiri "xitaa ma ogin in ay nool yihiin ama ay dhinteen."

Waxaa uu rumaysan yahay in goob gaar ah lagu hayo lagulana gorgortamayo isku day ah in lagu qasbo in aabihii uu Sacuudiga dib ugu soo laabto halkaasi oo uu wajihi karo xarig .

Xukumadda Sacuudiga kama aysan soo jawaabin codsi ay u gudbisay BBC oo ah in ay jawaab ka bixiyaan eedeeynta ay soo jeediyeen qoyska Dr Saad al-Jabri.

Waa kumaa Saad al-Jabri?

Sanooyiin badan waxaa uu aad ugu dhawaa dhaxal-suge Mohammed bin Nayef, oo isagu si aad ah loogu ammaanay in uu ka adkaaday ururka Al-Qaacida sanaddii 2000.

Waxaa uu udub dhaxaad u ahaa xiriirka Sacuudiga ay la lahaayeen sirdoonka dalalka Mareykanka, UK, Canada, Australia iyo New Zealand.

Sanadii 2010 ayaa xiriirkan muhimka ah waxaa uu"gacan ka geystay badbaadinta noolasha dad badan", sida u sheegay sargaal horey uga tirsanaa sirdoonka reer galbeedka.