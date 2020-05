'Sawirkii fashilay in anigoo yar la isoo xaday'

Image caption Sawir kale oo la qaaday sannado kaddib kii hore ayaa laga arki karaa isu ekaansho qeyrul-caadi ah

Bishii April ee sanadkii 1997-kii, haweeney soo xiratay dharka kalkaalisooyinka ayaa isbitaal ku yaalla magaalada Cape Town ka qaadatay ilmo yar oo saddex maalmood dhallanaa. Waxay ilmaha kala baxday qeybta dhalmada, xilli hooyada ay jiiftay. Si lama filaan ah ayey gabadhii waagaas la xaday oo 17 jir ah ku ogaatay sirta ku saabsan in iyadoo yar laga soo xaday qoyskeeda.

Waxay ogaatay qofka saxda ah ee ay tahay iyo khiyaanada qoyska ay kusoo kortay iyadoo u heysata waalidiinteeda.

Miché Solomon waxay markaas billaabeysay sanadkeedii ugu dambeeyay ee waxbarashada dugsiga sare, oo ay ka dhiganeysay magaalada Cape Town, dalka Koonfur Afrika.

Maalin ka mid ahayd bishii January ee sanadkii 2015-kii, Miché, oo 17 jir ahayd, waxaa kusoo soo xoomay ardayda kale ee iskuulkeeda, kuwaasoo si xiiso leh ugu sheegayay gabar cusub oo kusoo biirtay Iskuulka, oo lagu magacaabo Cassidy Nurse, taasoo ka yareyd saddex sano laakiin ay aad isugu egyihiin.

Miché markii ugu horreysay ee arrintan loo sheegay waxba kama aysan soo qaadin, aadna ugama aysan fakarin.

Laakiin markii goor dambe ay labada gabdhood ku kulmeen barxadda iskuulka, Miché waxay sheegtay inay dareentay wax aysan sharrixi karin.

"Waxay ila noqotay sida inaan horay u aqaannay oo kale," ayey tiri. "Waan naxsanaa- ma fahmi karin sababta uu dareenkaas ii galay."

Inkastoo ay da' dhowr sano ah u dhaxeysay, Miché iyo Cassidy waxay billaabeen inay waqti badan isla qaataan.

"Waxaan dhihi jiray, 'Haye gabadha yar!' Iyaduna waxay i dhihi jirtay, 'Haye walaashey iga weyn!'" ayey tiri Miché oo dib u xasuusaneysa marxaladdaas.

"Mararka qaar waxaan u raaci jiray suuliga anigoo ku dhahaya aan timaha kuu shanleeyo, aan kuu hagaajiyo labiska."

Markii uu qof weydiiyo Miché iyo Cassidy inay walaalo yihiin, waxay si kaftan ah u dhihi jireen, "ma garaneyno - waxaa laga yaabaa inaan nolol kale walaalo ku nahay!"

Kaddib maalin maalmaha ka mid ah, labada gabdhood sawir ayey isla galeen, waxayna tuseen saaxiibbadooda kale. Qaarkood waxay Miché weydiiyeen inay hubto in waalidkeeda ay soo korsadeen kaliya, oo qoys kale ay kasoo jeeddo. Laakiin waxay ku adkeysatay inay dhahdo: Maya! Waallida iska dhaafa!".

Lahaanshaha sawirka Mpho Lakaje Image caption Miché Solomon today

Markaas kaddib Miché iyo Cassidy waxay aadeen guryahooda, waalidiintooda ayeyna kala tuseen sawirkii.

Lavona, oo ah Miché hooyadeed, oo mar kasta suuqa geyn jirtay, filimaantana soo lasoo daawan jirtay ayaa ka hadashay sida ay labada gabdhood isugu egyihiin.

Michael, oo isagana ah Miché aabaheed, ayaa sheegay inuu yaqaanno saaxiibadda cusub ee gabdhiisa - Cassidy aabeheed wuxuu lahaa dukaan qalabka korontada lagu iibiyo, halkaasoo uu mararka qaar wax kasoo qadan jiray.

Laakiin Cassidy waalidiinteeda, Celeste iyo Morne Nurse, markii ay sawirka arkeen waxay galeen xasuus. Waxay Cassidy ka dalbadeen inay su'aal soo weydiiso Miché, marka xiga oo ay kulmaanna ay weydiiso: "Ma waxaad dhalatay 30 April 1997?"

Way u tagtay, su'aashii ayeyna u bandhigtay.

"Waxaan ku irir, 'Maxay tahay sababta? Ma waxaad dabagal ku sameyn rabtaa Facebook-geyga?'" ayey tiri Miché.

Cassidy waxay u xaqiijisay Miché inaysan facebook-geeda wax dan ah ka lahayn balse ay dooneyso oo kaliya inay ogaato waqtiga ay dhalatay.

Markaas ayey Miché ka jawaabtay su'aashii, waxayna sheegtay inay dhalatay 30 April 1997.

Dhowr isbuuc kaddib, Miché waxaa si lama filaan ah xafiiska maamulaha looga yeeray iyadoo ku jirta fasalkeeda xisaabta. Labo qof oo ka socda waaxda arrimaha bulshada ayaa xafiiska ku sugayay.

Waxaay Miché looga sheekeeyay qiso ku saabsan gabar saddex cisho dhallaneyd, oo magaceedu ahaa Zephany Nurse, taasoo 17 sano ka hor laga afduubtay isbitaalka Groote Schuur ee magaalada Cape Town, waligeedna aan dib loo helin.

Miché way iska dhageysatay qisadii, iyadoo aan fahansaneyn sababta loogu sheegayo. Kaddib shaqaalihii waaxda arrimaha bulshada waxay sharraxaad ka bixiyeen inay caddeymo u hayaan in Miché ay noqon karto ilmahaas la xaday intaasoo sano ka hor.

Si ay wax u saxdo, Miché waxay sheegtay inaysan ku dhalanin isbitaalka Groote Schuur - oo ay ku dhalatay isbitaalka Retreat, oo 20 daqiiqo gaari loogu socdo.

Sidaas ayey sheegtay inay ku qoran tahay warqaddeeda dhalashada. Laakiin shaqaalihii waaxda arrimaha bulshada waxay u sheegeen inaysan isbitaalkaas ka diiwaan gashaneyn.

Image caption Lavona Solomon oo la sawiran Miché, markii ay gurigeeda geysatay

Iyadoo wali aaminsan in khalad weyn la sameynayo, waxa la sheegayana aysan waxba ka jirin, ayey Miché aqbashay in laga qaado tijaabada dhacaanka hiddasidaha ee DNA-da.

"Waxaan si dhab ah u aaminsanaa in hooyada isoo korsatay aysan waligeed been ii sheegin, gaar ahaan marka ay timaado qofka aan ahay iyo meesha aan kasoo jeedo," ayey tiri Miché. "Sidaas darteed waxaan hubay in natiijada DNA-da ay guul darreysan doonto."

Laakiin xaaladdu ma noqonin sidii ay rajeyneysay. Natiijadii waxay soo baxday maalintii xigtay, waxaana lagu xaqiijiyay in Miché Solomon iyo Zephany Nurse, oo ah ilmihii isbitaalka Groote Schuur laga xaday 1997-kii, ay yihiin hal ruux.

"Halkii ayaan iska fariistay anigoo argagaxsan," ayey tiri Miché. "Nolosheyda oo dhan faraha ayey baxday."

Sheekada ku saabsan in Miché ay tahay ilmihii yaraa ee la xaday ayaa durba qabsatay warbaahinta Koonfur Afrika iyo guud ahaan caalamka, halkaas ayeyna si deg deg ah isugu baddashay nolosheedii oo dhan.

Waxaa loo sheegay inaysan ku noqon karin guriga qoyskii soo korsaday - oo ay ku khasban tahay in meel amaan ah la geeyo muddo 3 bilood ah oo ka dhiman inay noqoto 18 jir, markaasoo ay go'aan iskeeda ah ku gaari karto qoyska ay raaceyso.

Waxyar kaddib Miché waxaa soo gaaray war naxdin leh. Lavona Solomon, oo ah haweeneydii ay waligeed u heysatay inay tahay hooyadeed, ayaa xabsiga loo taxaabay.

"Arrintaas aad bay ii niyad jabisay, waxaan u baahnaa inaan weydiiyo, 'Sabab? Maxay yihiin waxa dhacaya?' Aad baan ugu wareeray sheekada ku saabsan inay qosy kale i dhaleen," ayey tiri.

Image caption Miché oo 8 bilood jirta iyo Michael

Miché goob joog ayey ahayd markii ay booliska su'aalaha weydiinayeen Michael - oo ah ninka ay waligeed u heysatay inuu aabaheed yahay.

Waxaa la baarayay inuu wax ka qorsheeyay afduubka ilamaha yar ee ay xaaskiisa xadday.

"Waan arkayay sida uu u walwalsanaa, waxaan u jeeday indhihiisa oo xinjir dhiig ah u ekaaday, aad baana uga naxay," ayey tiri.

Booliska markii dambe wax caddeyn ah way u waayeen in Michael Solomon uu wax ka ogaa afduubka gabadha yar, iyo in aan fasax laga soo qaadanin waalidiinteeda. Waana la iska sii daayay.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Lavona Solomon (oo iyadoo wajiga daboolaneysa) tagtay maxkamadda sare ee Cape Town

Michael wuxuu sheegay in Lavona ay uur lahayd, uuna u maleynayay in ay gabadha iyada dhashay. Waxaa loo maleynayaa inuu uurkeedii kasoo dilmay kaddibna ay iska dhigi jirtay sidii qof uur leh.

Inkastoo Celeste iyo Morne Nurse ay gabadha laga xaday kaddib saddex caruur ah oo akle dhaleen, haddana waligood ma aysan joojinin raadinta curaddooda - xitaa kaddib markii ay isfureen. Sanad kasta waxay dhigi jireen xafladdeeda dhalashada.

Laakiin kama aysan war qabin in gabadhooda ay ku koreysay guri aan sidaas uga fogeyn, oo mararka qaar xitaa ay iyadoo ordheysa barxaddooda mari jirtay.

Ugu dambeyntii Miché waxay dib ula midowdo waalidiinteeda saxda ah.

Intii ay dacwadda socotay oo dhan Lavona Solomon waxay inkirtay inay wax khalad ah sameysay.

Hase yeeshee garsooraha wuxuu sheegay in caddeymo badan loo helay dambigeeda. Sanadkii 2016-kii ayaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah.

Michael waxay go'aan ku gaartay inaysan ka tagin qoyskii ay kusoo kortay, waligeedna ay u heysatay inay waalidkeeda yihiin.

Si joogto ah ayey xabsiga ugu booqataa Lavona, xitaa isagoo masaafe dhan 120km u jira halka ay ku nooshahay.

Lix sano ayaa hadda uga dhiman waqtiga xabsiga lagu xukumay. Miché waxay sheegtay inay dharareyso inta uu waqtigaas ka dhammaanayo, iyadoo wali gurigii ay kusoo kortay ku sugeysa inay dib usoo laabato hooyadeed.

Hadda iyada lafteeda waa la guursaday, waxayna heysataa labo carruur ah.

Arrinta kale ee la yaabka leh waxay tahay in Miché Solomon aysan iska baddalin magacii ay kusoo kortay.