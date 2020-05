Coronavirus: Dadka ugu dhintay Mareykanka oo ay tiradooda 100,000 kor u dhaaftay

Lahaanshaha sawirka Reuters

Muddo afar bilood ka yar dadka Coronavirus ugu dhintay Mareykanka ayaa la sheegay iney tiradooda kor u dhaaftay 100,000.

Dhimashadaasi oo noqoneyso tii ugu badneyd dunida, halka tirada dadka uu cudurka ku dhacay ee dhan 1.69 malyan oo qof ay noqonayaan 30% dadka dunida ku nool uu cudurku haleelay.

Kiiskii ugu horreeyey ee Coronavirus waxaa Mareykanka laga diiwaan geliyey 21-kii bishii January ee sanadkan 2020-ka.

Dunida oo dhan dadka uu faayraska Korona uu ku dhacay waxay gaareen 5.6 maalyan, halka ay u dhinteen 354,983 qof.

Tifaftiraha Waqooyiga Mareykanka ee BBC Jon Sopel wuxuu sheegay dadka Mareykanka wax ka yar afar bilood uga dhintay Korona iney ka badan yihiin dagaalladi Mareykanka uu la galay waddamada Kuuriya, Vietnam, Ciraaq iyo Afghanistaan oo socday 44 sano.

Jaamacadda John Hopkins oo xogaha Korona uruuriso waxay sheegtay dalka Mareykanka xaddiga tirada dadka kaga dhintay cudurka marka loo qaybiyo tirada shacabka dalkaasi dhimashada wuxuu caalamka ka galayaa kaalinta sagaalaad iyada oo ay ku xigaan waddamada Britain, Faransiiska iyo Ireland.

Waa sidee sawirka guud ee dalkaasi?

20 gobol oo ka tirsan Mareykanka ayaa toddobaadki dhammaaday sheegay iney sare u kaceen kiisaska cusub ee Covid-19.

North Carolina, Wisconsin iyo Arkansas ayaa ka mid ah gobollada laga soo sheegay kiisaska ugu badan ee cudurka.

Sida oo kale waxay kiisaska Covid-19 sare uga kaceen Chicago, Los Angeles and qayba ka mid ah Wahington Dc,

Magaalada New York oo keli ah waxaa cudurkan safmarka ee coronavirus ugu dhintay 21,000 oo qof.

Maxay yihiin jawaabaha siyasaadeed ee laga bixiyey?

Madaxweyne Donald Trump oo ka soo horjeestay dhaleceynta loo soo jeediyey dowladda sida ay uga jawaabta cudurka safmarka ayaa sheegay haddii ay jiri lahayn tallaabbooinka uu maamulkiisu qaaday ay dhimashada 25 jibbaar intan ka badan lahayd, Dhaleeceynta loo soo jeediyayna wuxuu sheegay iney tahay mid lagu liidayo wax qabadkiisa.

Gobarnatoorayaasha gobollada qaarkood waxay maamulka Trump ku eedeeyeen inaan la qaadin talaabbooyin waafi ah oo faafitaanka cudurka looga hortagaya.

Madaxweyne Trump oo saadaaliyey tirada dadka cudurka ugu dhiman kara Mareykanka ayaa horay u sheegay iney gaari karaan 50,000-60,000, markalana waxaa uu yiri 60,000-70,000 kaddibna wuxuu yiri 100,000 ayey ka hooseyneysaa.

Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa horraanti bisha sheegay iney Mareykanka ay "sharaf u tahay" in uu hogaaminayo tirada dadka ugu badan ee uu cudurka Corona soo ritay "Taasoo ka dhigan in baaritaannada la sameeyey ay wanaagsan yihiin".

"Waxaan u arkaa in arrintan ya tahay xushmad iyo in ay tahay wax wanaagsan sababbtoo ah waxay micnaheedu tahay in baaritaanadeena ay wanaagsan yihiin," ayuu yiri Mr Trump.

" Marka aad leedihiin in aan hogaaminayno dhanka tirada kiisaska , sababtu waxay tahay in tirada ugu badan ee baaritaanada aan sameynay." Ayuu yiri Mr Trump.

"Marka aan hayno kiisaska ugu badan, uma arko in taasi tahay wax xun, " ayuu intaa ku daray.

Dowladda Mareykanka ayaa maalin kasta waxay baaritaan ku sameysaa kumannaan qof.

Daraasad ay sameysay jaamacadda Columbia oo ku taalla magaalada New York waxay sheegtay haddii uu Mareykanka uu xilliga ku habboon uu faafitaanka cudurka tallaabboyin uu ku xakameynayo uu qaadi lahaa ay dhimashadu ka badateen. 36,000.

Musharraxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden, oo loollan adag la gelin doono Trump, doorashada November dhaceyso ayaa arbacdi farriin tacsi ah u diray qoysaski ay eheladooda cudurkan safmarka uga dhinteen.

"Intii ehelkooda cudurkan ku weyday, waan ka xumay masiibada idinku habsatay, qaranka oo dhanna wuu idinla murugoonayaa" ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka hore oo bartiisa Twiittar-ka farriin kula wadaagay shacabka Mareykanka.

Waa sidee howlaha dabcinta xayiraadaha ee socda?

Ku dhawaad 39 malyan oo qof oo ku nool dalka Mareykanka ayey shaqa la'aan soo food saartay kaddib marki uu cudurka safmarka uu ka dillaacay dalkaasi.

Madaxweyne Trump wuxuu barasaabyada gobollada uu ugu baaqay iney xayiraadaha ay dib u qaadaan si dhaqaalaha dalka uu wiiqay coronavirus koor loogu soo qaado inkasta oo ay weli tirada dadka cudurka u dhimanaya ay sii koordheyso.

Dhammaan 50-ka gobol uu Mareykanka ka kooban yahay waxay billaabeen iney dabciyaan qayb ka mid ah xayiraadda.

Ilaa iyo hadda wax dawo ah oo lagu daweeyo Covid-19 lama helin. Sida oo kale ma jirto qaab cudurka lagu daweyn karo oo la isku raacay, balse waxaa socda tijaabooyin dhowr ah.

Waa sidee sawirka caalamka intiisa kale?