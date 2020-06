Kumannaan isugu soo baxay dibadbaxyo ka dhan ah cunsuriyadda oo ka dhacay UK

Lahaanshaha sawirka Reuters

Dalka UK, tobannaan kun oo qof ayaa ku biiray dibadbaxyo ka dhan ah midab-faquuqa oo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaal waddankaasi. Dibadbaxayaasha ayaa iska indho-tiray digniin dowladda dalkaasi ay soo saartay oo aheyd inaan isu soo bax ballaaran la qaban cabsi laga qabo fayraska korona awgii.

Didbaxyadan oo shalay galab ilaa xalay socday ayaa ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin London, Manchester, Cardiff, Leicester iyo Sheffield, waxaana ay xiriir la leeyihiin kuwa ka aloosan dalka Mareykanka iyo dunida dacalladeeda,kuwaa oo ka dhashay dilkii George Floyd ee bishii May ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.

Bannaanbaxyaashii London isagu soo baxay ayaa goobaha ay is -hor tubeen waxaa ka mid ahaa xafiiska Dawning Street ee ra'isalwasaaraha Britain iyo aqalka baarlamanka, iyagoo ku qaylinayey "caddaalad ma jirto, babad ma jirto iyo halku dhega caanka noqday ee Black lives matter oo la macno ah "nafta dadka madow qiimo ayay leedahay".

Kumaanyaalkii kun ee bannaanbaxyada ka qayb galay ayaan u hoggaansamin talooyin uga yimid hay'adaha dawlada UK , kuwaasi oo si cad ugu sheegay in laga fogaado isu imaatinka dadka faraha badan, lana raaco tilmaamaha caafimaadka ee ku aadan kala dheeraanshaha si looga fogaado khatar la xiriirka fayraska Karona.

Xoghayaha arrimaha gudaha Britain, Priti Patel, oo saxaafadda la hadashay saacado ka hor bannaanbaxani ayaa sheegtay in muhiimad ay leedahay kala dheeraanshaha bulshada, iyadoo geesta kalana taliyaha ciidamada booliiska London, Dame Cressida Dick, ay ku tilmaamtay dibadbaxyadani kuwa "sharci-darro ah".

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Inkastoo kumaankii qof ee bannaanbaxa London ka qayb qaadanayey ay hareer mareen talooyinkii dawladda, haddana badi waxay sanka iyo afka ku xirteen gafuur-xir, waxayna siteen gacmo-gashi.

Mid ka mid ah boorarkii ay wateen dadka bannaanbaxayey ayaa waxaa ku qornaa " waxaa jira fayras ka daran Covid-19, waana mid loogu yeero cunsuriyadda".

Magaalada Watford ee duleedka London banaanbax ka dhacay waxaa isu soo baxayaashii la hadley feeryahanka miisaanka culus Anthony Joshua oo yiri " Intaasi ka badan iskama fadhin karno, kumana aamusi karno dilka macno la'aanta ah, dilka sharci darada ah iyo cunsuriyada foosha xun ee ka dhanka qof kale oo bini'aadam ah".

Bartamaha London, dibadbaxayaasha ayaa is hor dhoobay kadinka hore ee safaarada Mareykanka, iyagoo jilbaha dhulka dhigtay gacmaha kor u taagay, waxaana ay ku qaylinayeen "aamusnaanto waa dagaal" iyo "midabku dambi ma ahan".

Lahaanshaha sawirka Reuters

Magaalada Manchester 15,000 dibadaxayaal ah ayaaa isagu yimid fagaaraha Piccadilly Gardens ee bartamaha magaalada, waxayna muujiyeen sida ay u taageersan yihiin dhaqdhaaqa cunsuriyada ka dhanka ah, iyadoo bannaanbaxu uu dhacay inkastoo duqa Manchester Andy Burnham uu ka digay in isu imaantinka ballaaran uu leeyahay khatar wey oo keeni karta in fayraska karona uu mar kale dib u qarxo.

Haddaba dibadbaxyadan UK ee la xiriira cunsuriyada maxay tahay fariinta ay dirayaan? Su'aashaas ayeynu waydiinay Cabdi Cumar oo ka faallooda siyaasadda dalka UK.

Lahaanshaha sawirka ABDI OMAR

"Marka koowaad waxa weeyaan inay garab istaagayaan oo ay taageero u muujinayaan dadka madow ee Mareykanka, ayna dadka kale ee aduunyada xusuusinayaan inay tahay nolasha bini'aadamku inay qiimo leedahay marka laga reebo qof walba midabkii Ilaahay u dhaliyey ee caddaan ama madow wuxuu doono ha ahaadee, tan ku xigta ee la oran karaa waxa ee weeyaan in runtii maanta aduunyadu waxaad moodaa in dadku xaafad yar ku wada nool yihiin oo xiriirku u fudadaay oo wixii markaa daqiiqadaa ka dhacay Mareykanka ayeynu la soconaa, dhinaca kale hadii aad eegto waxbarashada wadamadan reer Galbeedka badanaa caruurta looma dhigo lamana baro cirib xumadii uu ka tagay guumaysigu markaa xusuusin weeyaan in dadku baraarugaan waxbartaan oo ay aqoon yeeshaan oo ay taariikhda la socdaan weeyaan ".

Lahaanshaha sawirka JOY KING

Cabdi Cumar oo sii hadlaya ayaa yiri " Tan kale ee wadankan ay u diraysaa waxa weeyaan wadankan laftigiisa caddaalad darro badan ayaa laga tirsadaa oo ay ka mid tahay dadka laga tirada badan, marka farriinta ugu weyn ee ay diraysaa waxa weeyaan hababkan dawladnimo ee ku dhisan caddaalad darada, middeeda kale waxay casharo u tahay wadamo badan oo ay iminka Afrika ha ahaadaan ama Carab ha ahaadaan iyo waddamada reer Yurub laftigooda in Dimuqraadiyada laftigeedu ay caddaalad darro keento, waxay keentaa dabaqado kala sareeya, waxay keentaa midab takoor marka farriimo badan ayaa halkaasi ku jira"