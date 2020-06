Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Ninka ayaa waxa uu soo aaday booliska Buffalo ka hor inta aanay gadaal gadaal u tuurin

Laba nin oo ka tirsan booliska Mareykanka ayaa waxaa lagu soo oogay dacwad ah inay dhibaato qof muwaadin ah u gaysteen, kaddib markii la duubay iyagoo dhulka ku tuuraya 75-jir dibadbaxayay, kaas oo uu soo gaaray dhaawac halis ah.

Aaron Torgalski, oo 39-jir ah, iyo Robert McCabe, oo 32-jir ah, ayaa Buffalo, New York, ka sheegay in aanay wax dambi ah gelin. Damaanad la'aan ayaa la sii daayay, waxa ayse wajahayaan todoba sanadood oo xarig ah.

Khamiistii, ayaa waxaa la arkay iyagoo kalatuuraya Martin Gugino, kaas oo madaxa la helay salaxa kakan ee dhulka kaddibna durbadiiba bilaabay inuu dhiigbaxo.

Waxa uu weli ku jiraa isbitaal maxalli ah xaaladdiisu waa ay deggan tahay walow ay culus tahay.

Labada askari ayaa waxa ay magaalada ka dhaqangalinayeen Bandow kaas oo ka dhashay dibadbaxyo soconayay tan iyo markii uu gacanta booliska Minneapolis uu bishii la soo dhaafay ku dhintay George Floyd.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Aaron Torgalski (bidix) iyo Robert McCabe ayaa waxaa taageeray saaxiibadood shaqo

Aaron Torgalski iyo Robert McCabe, oo ka tirsan kooxda jawaabta degdega ah, ayaa shaqadii laga joojiyay wax mushaar ahna lama siin kaddib muuqaal laga duubay dhacdada oo si weyn ay dadku iskula wadaageen.

57 saaxiibadii shaqo ah ayaa markii dambe waxa ay iska casileen kooxdii ay ka tirsanaayeen si ay uga jawaabaan askartaasi shaqada laga joojiyay.

Sabtidii, dad ka badan 100 qof oo taageerayaal ah - oo ay ku jiraan askar boolis ah oo kooxaha dabdamiska - ayaa waxa ay ku dibadbaxeen afaafka hore ee dhismaha maxkamadda Buffalo taas oo qaadaysay eedaha dhibaataynta ee ka dhanka ah labada askari.

Maxay dacwad oogayaasha Buffalo leeyihiin?

Bayaan uu soo saaray xeer ilaaliyaha deegaanka Erie, John Flynn ayaa lagu sheegay: "Laba eedaysane, oo ka tirsan saldhigga booliska Buffalo, ayaa waxa ay riixeen qof ku dibadbaxayay afaafka hore ee xarunta dhexe ee deegaanka, taas oo sababtay inuu dhulka ku dhaco oo uu madaxa la helo salaxa."

Waxa uu carabka ku adkeeyay inuusan dhinacna u weecanayn inta uu socdo baaritaanka kiiskan heerka sare ah.

"Isku koox ayeynu ka tirsannahay. Dhammaantayo waxaynu maalinwalba ka shaqeynaa inaan cadaaladda sameyno si aan u ilaalinno ammaanka waddooyinka iyo badqabka bulshooyinkeenna.

"Waxaan maalinkasta ciidammada ammaanka kala shaqeeyaa inay arrintaas sameeyaan. Marka ay noqoto inaan dacwad ku soo oogo mid ka mid ah dadka aynu wadashaqeynaya ayaan marnaba wax soo kordhinayn," ayuu yiri Mr Flynn.

Maxay aheyd falcelintu?

John Evans oo ah madaxa ururka midowga booliska gobolka ayaa wargeyska Buffalo News u sheegay: "go'aankayagu ayaa ah in askartani ay fulinayeen amarka ku xigeenka taliyaha booliska gobolka Joseph Gramaglia ee ahaa in deegaankaasi laga saaro dadka dibadbaxayaasha ahi. Marka waajibaadkooga ayay gudanayeen.

Barasaabka New York, Andrew Cuomo, ayaa Jimcihii sheegay in labadani askari ay tahay in shaqada laga eryo, waxa uuna ku baaqay in dhacdadaasi baaritaan lagu sameeyo iyaga oo la eegayo suurtagalnimada in askartaasi lagu soo oogo dambi.

Warbixin qoraal ah oo uu soo saaray barasabka Buffalo, Byron Brown, ayaa yiri sida tan " waxaan xaqiijin karnaa in la sii dejiyay qorshe lagu xaqiijinayo in boolisku ay gobolkaasi ka sii hawlgalaan isla markaana lagu sugayo amniga dadka."