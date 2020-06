Jaceylka iyo feyraska Korona: "Waxaa raaligelin lama filaan ah ii soo diray saaxibkeygii hore"

Lahaanshaha sawirka Somsara Rielly

Qoraal ay haweeney soo dhigtay barta Online-ka ee Reddit waxaa ka dhashay dareen xooggan kaddib markii uu raali gelin lama filaan ah usoo diray qofkii ugu horreeyay ee uu xiriir jecel kala dhexeeyay, taas oo timid markii la soo rogay xayiraadda ka hortagga fiditaanka fayraska Korona.

BBC-da waxay la hadashay dadkii soo diray farrintaas iyo kuwii helay raaligelinta lama filaanka ah xilligan lagu jiro xaaladda cakiran ee cudurka Covid-9.

Irina oo 26 jir ah, waxay farriin raali gelin ah ka heshay jaceylkeedii ugu horreeyay

Waxay aheyd galabnimo Jimca ah xilligaas oo lagu gudo jiray oo guriga ay joogtay, Irina waxay ku mashquulsaneyd Koombiyuutarkeeda oo ay kala socotay wararka.

Waxay markiiba ka argagaxday farriin uu soo diray wiilkii ugu horreeyey ee ay is jeclaadeen wuxuuna ku yiri: "Irina, waxaan ogahay in farriintan ay fajac kugu abuuri doonto ka dib sannado aan kala maqneyn".

Waxay aheyd 16 sano jir markii ay isbaranayeen James, waxay u aragtay in xiriirka jecel uu yahay mid iska caadi ah oo ay ku tallaabsadeen gabdhaha asaageeda ah.

Waxay ku dhalatay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka, Irina waxay Britain u tagtay waxbarasho, markii ay jirtay 14 sano, waalidkeeda waxay ka dhaadhiciyeen inay wax ka soo barato Iskuul la seexdo oo ku yaalla meel ka baxsan dalkeeda.

Irina markii ay timid England nolosha ayaa ku adkaatay waxay la qabsan weyday dhaqamada ka jira halkaas. Waxay bilowday inay yeelato saaxib. Xilli duhur ah oo ay ku sugneyd barxad lagu nasto waxay indhaheeda ku dhaceen wiil la yiraahdo James oo ay is barteen. Hal sanna ayuu ka weynaa Irina, wuxuu ahaa nin dheer oo joog iyo itaal qurxoon leh.

Waxaa markii dambe Irina iyo James dhexmaray jeceyl qoto dheer.

"Waxaa muhiim ah in James uu noqday qof deggan, marka waxaa muhiim ah in marka aad jirto da'dan aad xaaladdan doorbiddo," ayay tiri Irina.

Labo sanno kaddib, gabdho ay saaxibo yihiin Irina ayaa ku wargeliyay in wiilkii ay isjeclaayeen ee James uu khiyaanayo.

Irina waxay durbadiiba ka maseertay James, waxay go'aan ku gaartay in uusan sii socon doonin xiriirkooda, waxayna u sheegtay "in mar dambe uusan soo wici karin".

Waxay aaday jaamacad kale halkaas oo ay nolol cusub ka bilowday.

James dhowr sanno kaddib wuxuu hambalyo u diri jiray gabadhan gaar ahaan farxadda xuska dhalashadeeda, markii dambe Irina waxay sheegtay in midkood oo ka wanaagsanaado midka kale ay horseedi karto in dib loo dhisi karo jeceylkooda.

Jawaabtii James waxay ahayd mid wanaagsan oo degganaan ay ku dheehan tahay. Balse markii ay u soo jawaabi wayday Irina wuxuu u qoray: haddaba aniga mardambe farriin kuuma soo dirayo.

Irina waxay markiiba gaartay go'aan ah in lasoo afjaray xiriirkii kala dhexeeyay James.

Sannado ka dib, Irina waxay shaqo ka heshay mid ka mid ah shirkadaha teknooloojiydda, waxaa magaaladii ay ku sugneyd ka dilaacay fayraska Korona.

Irina waxaa la siiyay Koombiyuutar si ay guriga uga soo shaqeyso maadama halkaas looga dhawaaqay xayiraadda ka hortagga cudurka.

Xilli ay guriga ka shaqeyneysay waxaa usoo dhacay Email uu soo diray ninkii ay horey u kala tageen ee James.

James wuxuu farrintiisa ku sheegay in xayiraadda ka hortagga Korona ay ku qasabtay in uu wax ka baddalo dabeecadihiisii hore isla markaan uu go'aansaday in uu raali gelin ka bixiyo ficiladii uu horey ugu dhaqaaqay xilligii uu da'da yaraa.

wuxuu u sheegay in uu dareemay welwel markii uu dib u akhriyay farriimihii uu u diri jiray Irina.

Sidoo kale wuxuu u sheegay in gabadha uusan weligiis khiyaanin.

James wuxuu u sheegay Irina "in uu hadda bilaabay barnaamij samafal ah oo uu ku caawinayo dadka uu saameeyay xayiraadda, sidoo kalena la joogo xilligii ay dadka is naxariisan lahaayeen."

Irina markii ay akhrisatay farriinta James waxay sheegtay in qof kasta uu khalad galo gaar ahaan marka aad da'yartahay.

Waxayna sheegtay inay cafisay.

Chris oo 26 sano jir ah wuxuu farriimo raali gelin ah u diray labo gabdhood uu jeclaan jiray

Chris ayaa farrin u diray Sarah xilli ay guriga iska joogtay xayiradda coronavirus aawadii.

Markii ugu war dambeysay ee uu arko Sarah waxay aheyd xilli ay waalbahaarsaneyd oo ay ooyneysay, waana markii uu cidleeyay gabadhaas, waxaana ka dhexeeyay jecel, waxayna u haysay galgaceyl xilligii uu isaga go'aansaday inuu ka tago.

Welwel iyo walbahaar ayuu ku soo dhammaaday jeceylkoodii 8-bilood jirsaday.

Hadda oo laga joogo 7 sanno markii ay kala tageen waxaa markasta maskaxda Chris ku soo dhacaya Sarah oo ilmeyneysa iyadoo jiifta xilliggaas oo uu go'aansaday in uu isaga tago Sarah.

Chris waxaa 10-kii bishii March u bilowday xayiradda ka hortagga cudurka, waana maalinkii guddiga qaran ee xaaladaha degdeg ee Mareykanka uu ku taliyay in la xiro goobaha lagu caweeyo iyo huteelada, madaxweynahana wuxuu ku amray dadka in guryahooda ay ka soo shaqeeyaan.

Chris wuxuu kici jiray subixii si uu aado saldhigga ciidammada halkaas oo ka shaqeyn jiray qeybta Teknooloojiyadda, wuxuu keligiis ku noolaa guri u dhaw saldhigga ciidammada ee ku yaalla gobolka Missouri.

Waxaa markasta maskaxdiisa ku soo dhaceysay "waayihii ay isla soo mareen gabadhii ugu horreysay ee uu jeclaaday".

Waxay markii ugu horreysay Sarah is barteen iyagoo 18 sano jirro ah xilliggaas oo ay ku sugnaayeen kuliyadda militariga.

Chris oo hadda 26 sano jir ah wuxuu yiri: "Wakhti badan ayaan isla soo qaadanay, qorshaheenna ayaan isla meel dhignay... wuxuu ahaa jeceyl qoto dheer".

Sarah iyo Chris waxay isla soo mareen caqabado badan markii ay dhiganayeen kuliyadda militariga.

Markii uu u sheegay in jeceylka aysan sii wadi karin, Saraha wey ilimeysay. "Waa tallaabo lama filaan ah in la soo afjaro jecelkeena", ayay tiri Sarah.

Wixii xilliggaas ka dambeeyay ma sameyn jirin wax xiriir ah balse waxay ahaayeen dad is kala socda baraha bulshada.

Chris ayaa 19-kii bishii March farrintan u qoray Sarah.

"Sarah waxaan ogahay in muddo dheer aan kala maqneyn balse waxaan fahansanahay in qaabkii aan ku soo afjarnay jeceylkeena uu ahaa mid qalad ah, sidii aan kuula dhaqmay markii aan soo afjareynay jeceylkeena waxay aheyd tallaabo xannuun badan oo fool xun oo dhibaato kugu reebtay adiga", ayuu yiri.

"Waan ogahay in muddo dheer aan kala maqneyn waana qiranayaa arrintaas, kawaran xaaladddaada".

Waxay markiiba Sarah ku jawaabtay "waan fiicanahay".

Waxaana markiiba ay bilaabeen in farriimaha ay isweedaarsadaan.

"Waxay igu tiri 'ima aysan arki karin sababta oo ah waxaan ahaa qofkii xanuunka ku reebay'," ayuu yiri Chris.

"Hadda waa laga gudbay dhammaan arrimahaas, waxayna garwaaqsatay in aan nahay dad aan isku qalmin"

Chris wuxuu sidoo kale farriin raali gelin ah u diray gabadh uu xiriir jecel kala dhexeeyay oo la yirahdo Lisa.

Waxay is barteen sannadkii 2016-kii, Chris iyo Lisa waxay ku kala noolaayeen laba magaalo, waxay ku nooleyd magaalada Washington DC.

Inta badan waxay ku xiriiri jireen Online-ka.

"Waxaan markasta ku wada xiriiri jirnay baraha bulshada," ayuu yiri Chris.

Dhalashada sannadkii 2018-kii Lisa iyo Chris waxay markii ugu horreysay ku kulmeen goob lagu caweeyo halkaas oo ay ku wada sheekeysteen, waxay makii dambe kuwada cabeeyeen goobta, muran ayaa soo kala dhexgalay Lisa iyo Chris, halkaas ayaana isugu dambeysay labadooda.

Chris wuxuu hadda farrin u diraya Lisa.

"Waxaad tahay qof agteyda qiimo weyn ku leh, waxaan kaa raaligelinayaa dhibaato kasta oo aan habeenkaas kuu geystay, waan ogahay in aan kugu xaadgudbay mana fileyn arrintaas, kawaran xaaladda iyo xayiraadda".

Maalinkii dambe, Lisa waxay ka soo jawaabtay farriinta uu Chris u diray.

Waxay sheegtay inay fiicantahay isla markaana ay hadda tahay marwo oo la guursaday.

Waxay u muuqatay in aysan dooneyn hadalkiisa, wax jawaab ah oo ku saabsan raaligelintiisa ma aysan bixin.

Chris waxaa uu sheegay in uu ku rajo weynaa in dumarkan uu raaligeliyo xitaa haddii aysan jiri laheyn xayiraadda ka hortagga safmarka.

Maxaan raali gelin u codsaneynaa?

Nastaran Tavakoli-Far oo tebisa barnaamij la yiraahdo The Gender Knot oo lagu baahiyo Internet-ka kana hadlo dhaqamada dadka, ayaa sheegtay in ay "jiraan sababo iska cad oo sharraxay sababta aan usoo xasuusano dhaqamadeena, waxaan dhamaanteen helnay wakhti aan uga fakarno waxyaabaha qaar oo aan horey u sameyn jirnay, si aan isaga ilaalino xusuusta ficiladii hore, waxaana meesha ka baxay sida safarka, kulamada dadka iyo socodka".

"Dhinaca kale, waxaad heysataa fursad ah in aad ka baaraan degto marka aad dhiseyso xiriir jeceyl, waa in aad is weyddisaa su'aalaha lagama maarmaanka ah ee ku saabsan hadafka nolosha iyo waxyaabaha dhaxalgalka ah".

Waxay sidoo kale sheegtay in raaligelinta ay u baahantahay in marka hore laga fakaro.

"Weligaa ha u sameyn raaligelinta in aad ka fiicnaato qofka kale balse go'aanka ugu horreeyay ee raali glinta waa in uu ahaadaa mid isbeddal kuu horseedaya".

"Waa in aad ka fakartaa raaligelinta ku saabsan waxyaabo xun ee horey u dhacay, marka qofka aad u direysa raali gelinta waxaa laga yaabaa in aad welweli u horseeddo taas oo uusan hadda u baahneyn".