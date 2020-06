Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Nabeel Rajab oo la sawiran gabadhiisa kaddib markii xabsiga laga sii daayay

Dowladda Baxrayn ayaa waxa ay xabsiga ka sii daysay nin u ololeeya xuquuqda aadanaha kaas oo shan sanadood oo xarig ah loogu riday inuu dowladda ku dhaleeceeyay baraha ay bulshadu ku wada xiriirto.

Nabeel Rajab oo 55-jir ah ayaa waxaa xabsiga lagu hayay tan iyo 2016-kii iyadoo xukun loogu riday dambiyo uu ka mid yahay "inuu faafinayay warar been abuur ah".

Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay cambaareeyeen sida loola dhaqmay Rajab, guddi Qaramada Midoobay ahna waxa uu ku baaqay in ninkaasi la sii daayo.

Talaadadii, qareenka Rajab ayaa sheegay in macmiilkiisa uu inta ka dhiman xukunkiisa bannaanka ku dhammaysan doono isagoo xukuman.

"Nabeel waa la sii daayay haatanna gurigiisa ayuu joogaa," ayuu Maxamed Al-Jishi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. "Maxkamadda ayaa ugu dambayntii waxa ay ogolaatay in ninkaasi qaab kale loo xukumo."

Baxrayn ayaa waxa ay 2018-kii soo saartay sharci u ogolaanaya maxkamadaha in waqtiga jeelka uu qofka ku qaadan lahaa loo badelo qaab kale. Rajabna waa qofkii ugu waynaa ee mucaaradka ah ee sharcigaasi lagu sii daayo, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Reuters.

Waa kuma Nabeel Rajab?

Lahaanshaha sawirka Reuters

Rajab waa madaxa Xarunta Baxrayn ee Xuquuqda Aadanaha ee loo soo gaabiyo (BCHR) waxa uuna dowr hogaamineed ka ciyaaray kacdoonkii dimuqraadiyadda loogu hiilinayay ee 2011.

Bishii Febraayo 2018, ayaa waxaa lagu xukumay shan sanadood oo xarig ah oo uu ku mutaystay farriimo uu soo dhigay barta Twitterka oo uu ku dhaleecaynayay jir dil la sheegay inuu ka jiro xabsiga Baxrayn iyo falalka isbahaysiga uu horkacayo Sucuudi Carabiya ee dagaalka sokeeye ee waddanka Yemen.

Xukunkiisa ayaa markii dambe waxaa taageertay maxkamadda racfaanka ee fadhigeedu uu yahay caasimadda Baxrayn ee Manama.

Dowladda Baxrayn ayaa waxa ay ku adkaysatay in maxkamadaynta Rajab ay aheyd mid madaxbannaan oo cadaalad ah.

"Farqi weyn ayaa u dhaxeeya in si sharci ah loo dhaleeceeyo dowladda iyo in la iskudayo in dadweynaha la kiciyo," ayey xukuumaddu ku sheegtay bayaan ay waqtigaas soo saartay.

Rajab ayaa waxa uu xabsiga ku qaatay laba sanadood kaddib markii 2017 lagu helay dambi ah inuu faafinayay warar been ah kuwaas oo waxyeelaynayay "sharafta" Baxrayn.

Xukunkaasi ayaa waxaa lala xiriiriyay wareysi uu siiyay taleefishin kaas oo uu ku dhaleeceeyay mas'uuliyiinta inay weriyayaasha iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha u diideen inay dalka soo galaan.