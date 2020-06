Weerar dad rayid ah lagu laayay oo ka dhacay dalka Nigeria

Lahaanshaha sawirka BORNO STATE GOVERNOR/FACEBOOK

Ugu yaraan 59 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay woqooyi bari dalka Nigeria oo looga shakisan yahay in ay geysteen mintidiinta Islaamiga ah ee dalkaasi.

Rag hubeysan ayaa shalay galab gudaha u galay tuulo ku taal gobolka colaaddu hareysay ee Borno, halkaasi oo ay ku dileen tiro dad ah.

Tuuladaasi ayaa sidoo kale dab la qabad siiyay, waxaana dadka deegaanka ay weerarkaasi ku tilmaameen mid aargoosi ah.

Ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay weerarkaasi. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegaysa in ilaa haatan la helay meydadka 59 qof halka wakaaladda kale ee wararka ee Reuters ay ku tiradaasi ku sheegtay 69 qof.

Lahaanshaha sawirka AFP

Reuters waxaa kale oo ay sheegtay in mintidiintu ay dadka deegaankaasi uga shakiyeen in laamaha ammaanka ay la wadaageen dhaqdhaqaaqooga halka AFP ay dhankeeda weerarkaasi u aaneysay dil dadka deegaanka ay u geysteen qaar ka tirsan mintidiinta oo doonayay in ay halkaasi xoolo ka farateystaan.

Inkastoo ilaa haatan aysan kala caddayn sababta iyo cidda weerarkaasi ka dambeysay, haddana kooxda Boko Xaraam iyo garab ka go'ay kooxdaasi oo haatan daacad u ah kooxda la baxday Dowladda Islaamka ayaa waxay ka hawlgalaan woqooyi bari Nigeria, halkaasi oo ay ka geystaan weerarro badan oo uu dhiig ku daatay.

Kooxda Booko Xaraam, oo sanadkii 2014 buuq ka dhalisay caalamka oo dhan ka dib markii deegaanka Chibok ee gobolkaasi Borno ay ka qafaalatay 270 gabdhood oo ciyaal iskuul ahaa ayaa sidoo kale waxay ka hawlgashaa waddamada deriska ah ee Chad, Niger iyo Cameroon.

Lahaanshaha sawirka Getty Images/AFP

Bishii Maarso ee sanadkan ayaa mintidiin waxa ay weerar dhabba-gal ah ku dileen ugu yaraan 47 askari oo ka tirsan milatariga dalkaasi Nigeria, kuwaa oo ku sugnaa woqooyi badari dalkaasi ka hor inta ku dhawaad 100 askari aysan ku dilin dalka Chad maalintii xigtay.

Kacdoonka kooxdani ee socday tobankii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya 3000 oo qof halka tiro kale oo badan ay guryahooga ka barakeceen.