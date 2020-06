Madaxweynihii dafiray fayraska corona oo ay shacabkiisu sameeyeen tallaabo layaab leh

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption haweeney ka mid ah dadka gacanta ka gaystay howshaan

Kooxo u dhaq dhaqaaqa bulshada isla markaana ka careysan habka Brazil ay uga jawaabtay la tacaalidda Covid-19 ayaa xabaallo macmal ah oo gaaraya 100 ka sameyay xeebta Rio Copacabana,si dadka dalkaas ay ugu xasuustaan ku dhawaad 40,000 oo qof oo cudurka u geeriyootay.

Si kastaba ha ahtee dadka howshaan hormuudka u ah ayaa sheegay in taageerayaasha madaxweyne Jair Bolsonaro, ay ku jeesjeesen arrintaan ayna waxyeello u gaysteen qabuuraha macmalka ah .

In dalka xayiraad la galiyo si loo xakameeyo fayraska ayaa waxaa diiday madaxweynaha waxaa sidoo kale uu dafiray halista cudurku leeyahay iyadoo taasina ay si aad ah ukala qaybisay dadka dlkaasi.

Dalka Brazil ayaa laga helay tirada labaad ee ugu badan adduunka ee kiisaska fayraska karona iyadoo sidoo kalana uu yahay dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan caalamka.

Carro la tuuray loona ekeysiiyay qabuuro ayaa laga sameeyay xeebta iyadoo dadka taageera madaxweynaha lagu dhaliilayo in ay sameynayaan ficillo la mid ah kuwa uu sameynayo hoggaanka dalka ugu sareeya oo ah madaxweynaha .

Antonio Carlos oo ka mid ah dadka sameyay xabaalahan loogu tala galay in lagu xasuusto dadkii fayraska karona u geeriyooday ayaa wakalada wararka ee Reuters u sheegay in madaxweynuhu aanu wali xaqiiqsan in arrintaan ay tahay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee dalka soo maray taariikhda inta la ogyahay.

"Qoysasku waxaa ay ka murugeysanyihiin kumanaan qof oo dhintay, waxaana jira shaqo la'aan iyo gaajo." ayuu yiri mr Antonio.

Balse waxaa uu sheegay in qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha ay mashruucaan u arkaan wax lagu qoslo.

Sida madaxweyne Bolsonaro uu ula tacaalay fayraska corona?

Waxa uu yiri kala fogaanshiyaha dadweynaha waxa ay uga sii dareysaa dhaaqaale xumida dalka isagoona sidoo kale fayraska ku tilmaamay hargab yar oo sidaa usii weynayn.

Bishii April Mr Bolsonaro ayaa iska diiday in Covid-19 uu yahay xanuun halis ah, wuxuuna sheegay inuu yahay "hargab iska yar".

Warbaahinta ayuu ku eedeeyay inay faafinayaan warar been abuur ah si ay shacabka u khal khal galiyaan.

Kaliya Mareykanka ayaa la xaqiijiyey in uu ka badanyahay tirada kiisaska Covid-19 dalka Brazil sida ay muujisay warbixin ay soo saartayJaamacadda Johns Hopkins

Dalka Brazil hadda dhimashadu waxaa ay maraysaa 40,919 oo qof sida ay ku shaacisay wasaaradda caafimaadku warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saartay,waxaana la filayaa in dhowaan tiradu intaas ka badato oo waliba ay dhaafto tirad cudurka karona ugu geeriyootay dalka UK.