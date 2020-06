Kim Jong-un: "Waxaan door-bideynaa sameysiga awood u babac dhigi karto Mareykanka"

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Trump iyo Kim, kulankii Singapore

Labo sannadood ayaa haatan laga joogaa kulankii ugu horreeyay ee Kim Jong-un iyo Donald Trump, waxayna Kuuriyada Waqooyi su'aal gelisay muhiimadda loo si wadayo xiriirka Mareykanka.

Hadalkan ayaa waxa uu dharbaaxi ku yahay madaxweyne Trump oo xiriirkiisa xukuumadda Pyongyang ka mid ahaa guulaha uu sheegtay inuu gaaray intii uu madaxaweynaha ahaa.

Xiriirka labada dal ayaa waxaa sare u qaaday wada hadalkii Sinagapore ee 2018-kii, kaas oo ay ku kulmeen Trump iyo Kim, balse hormar la taaban karo lagama gaarin.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee kuuriyada Waqooyi Ri Son-gwon ayaa sheegay in siyaasadda Mareykanka ay caddeyneyso in xukuumadda Washington caqabad joogta ah ku tahay Pyongyang, waxa uuna ka muujiyay rajo beel.

''Xitaa iftiinkii yaraa ee dhanka nabadda ee u muuqday in gacanka Kuuriya barwaaqo lagu dabaali doono haatan mugdi ayuu isku badalay,'' Sidaasi waxaa wakaaladda wararka ee KCNA u sheegay wasiirka.

''Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah in loo baahan yahay in la ii wado heshiiskii Singapore iyo in kale,'' ayuu yiri, ma jiraan hormar muuqdo oo laga gaaray kulankii labada hogaamiye.''

Wasiirka Arrimaha dibadda waxa uu sheegay inuu door-bidayo in dalkiisa uu samewysto awood u babac dhigi karto hanjabaadda milatari ee uu Mareykanka muddo fog ku hayay Kuuriyada Waqooyi.

Suurtagal ma tahay in kulan kale uu dhaco?

Kulankii Donald Trump iyo Kim Jong-un ee ka dhacay Singapore 2018-kii, waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyay ee ay isku horfariistan madaxweyne Mareykan oo kurisga ku fadhiya iyo hogaamiye Kuuriyada Waqooyi.

Kulankaasi ayaa waxaa loo arkayay mid guul u soo hooyay labada dal, kaasi oo horseedi doono in gabi ahaanba meesha laga saaro hubka niyukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.

Sannadkii tagay ee 2019-ka, waxaa uu kulan labaad oo u daxeeya Kim iyo Trump ka dhacay Hanoi kaasi oo ku soo dhamaaday heshiis la'aan

Xukuumadda Washington ayaa ganafka ku dhufatay iney Kuuriyada Waqooyi ka qaaddo cunaqabteenada, kaddib codsi kaga yimaaday Pyongyang, waxa uuna Mareykanka ku doodayay in marka hore gabi ahaanba meesha laga saaro mashruuca niyukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.

Xiriirka ayaa sii xumaaday bilooyinkii xigay, waxayna Pyongyang dib u bilowday iney tijaabiso hubkeeda, taasi oo loo arkayay tallaabo loogu hanjabayo Mareykanka.

Balse toddobaadkan ayuu xiriirka labada dal cirka isku sii shareeray kaddib markii kuuriyada Waooyi ay jartay xiriirkii kala dhaxeeyay Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ay jawaab ka dhigeyso ka dib markii ay Seoul ku guuldareysatay in ay joojiso warqado iyo qalab kale oo ay soo dirayeen dad u goostay dhanka Koonfurta.

Kuuriyada Waqooyi ayaa shalay waxay sheegtay in Maeylkanka looga baahan yahay in uusan ka hadlin arrimaha xiriirka labada Kuuriya waa haddii uu Mareykanku doonayo in doorashooyiinka madaxwaynanimada ay u dhacaan si hab-sami leh.

Bayaan lagu baahiyay wakaalada wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyo KCNA ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay afkooda qabsadaan oo aysan arrimaha labada Kuuriya soo faragalin.

Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka ay xaliyaan dhibaatooyiinka gudahooda ka jira.

Hadalka ka soo yeeray Kuuriyada Waqooyi ayaa ku soo beegmay ka dib markii xukuumadda Washington ay sheegtay inay ka xuntahay in Pyongyang ay hakiso xiriirkii kala dhaxeeyay Seoul.