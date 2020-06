Yurub oo isu diyaarinaysa sidii muwaadiniinteeda looga tallaali lahaa cudurka karona

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Shirkadda AstraZeneca oo sameeysa dawooyinka lagana leeyahay dalka Ingiriiska ayaa shaacisay in ay heshiis la saxiixatay dalalka Jarmalka, Talyaaniga,Faransiiska iyo Netherlands si ay u siiso tallaalka ka hortaga fayraska karona dhamaadka sanadkaan 2020-ka

Heshiiska qandaraaska waxaa ku jira soo saarista qiyaastii 400 milyan oo tallaal oo ay soo saarayso Jaamacadda Oxford, sida ay sheegtay shirkaddu.

Sidoo kale waxaa ay sheegtay in ay waddo qorshe ah soo saarto tallaal badan oo lagu caawinyo hay'adaha gargaarka si loogu adeegsado la dagaalanka cudurka mudada uu socdo.

"Marka la bilabao wax soo saarka tallaalka lana gaarsiiyo Yurub, waxaan rajeyneynaa in tallaalku si dhakhso ah uu diyaar u noqdo waliba tiro badan" waxaa sidaasi yiri Pascal Sariot, oo ah maamulaha shirkadda.

Wasiirka Caafimaadka Talyaaniga, Roberto Speranza, ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook, ku sheegay in marxaladda tijaabinta tallaalka ay durba bilaabatay, isla markaana ay gaartay heerar wanaagsan lana filayo inuu dhammaado dhawaan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.

Shirkaddu waxaa ay saxiixday qandaraasyo wax soo saar heer caalami ah, si ay u gaarto yoolkeeda ah soo saarista laba bilyan oo tallaal .

Shirkadda AstraZeneca, oo soo saarta tallaalka, waxaa ay ku raacday cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Oxford in la siiso balaayiin tallaal ah dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo isla markaana u nugul waxyeellada cudurka.

Ka sokow shirkadda Bill Melinda Gates, oo ay la gashay heeshiis qiimihiisu yahay 750 milyan oo doolar, ayaa haddana waxaa jira in shirkadda AstraZeneca ay heshiis kale la gashay Machadka Serum ee dalka Hindiya, kaas oo soo saara tirada ugu badan ee tallaaka.

Ilaa iyo hadda ma jirto wax dawo ama tallaal ah oo la isla qaatay loogana hortagi karo cudurkaan covid-19 ee sida aadka ah u saameyay dunida oo idil.

"Dalal kal duwan oo caalamka ka socda ayaa ka qayb qaatay dadaalada loogu jiro helitaanka tallaal,balse dalalka Yurub ilaa iyo hadda go'aan ma aysan gaarin,dadaalo wada jir ah oo ay sameeyaan wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub waxey fursad siin doontaa dhamaan muwaadiniinta reer Yurub "sidaasi waxaa yiri wasiirka cafaimaadka dalka Jarmalka Jens Young.

Wasiirka ayaa sheegay in guddiga Midowga Yurub ay dhawaan soo gaarsiiyeen amar ka yimid dowladaha Midowga Yurub oo ah in ay ka wada xaajoodaan iibsiga tallaalka la rajeynayo in uu wax ka tari doono fayraska karona.

Fayraska karona oo dhamaadkii sanadkii hore ka soo bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ku fiday dunida oo dhan waxaana uu si guud u saameyay dhinacyadii nolasha .