Sideed arrimood oo Trump laga soo xigtay oo dunida ka yaabisay

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption John Bolton waa masuulkii ugu dambeeyay ee horay ula soo shaqeeyay Trump ee buug ka qoro

Buugaag badan ayaa ilaa iyo hadda laga qoray madaxtinnimada Trump, laakiin buuggii u dambeeyay ee uu qoray lataliyihiisii hore ee ammaanka John Bolton ayaa soo jiitay indhaha dad badan marka la eego eedeymaha uu ku qoray buugiisa cusub iyo xilka uu u hayay Trump.

Bolton ayaa warbaahinta la wadaagay qeyb ka mid ah buugga uu dhawaan daabici doono oo ka hadlaya muddadii uu la shaqeynayay Trump iyo wixii uu goobjoogga u ahaa.

Madaxweyne Trump ayaa isku dayaya inuu hor istaaga daabacadda buuggani oo magaciisa lagu sheegay " Qolka ay Waxaan oo dhani ka dhaceen"

Waxaan halkan idin kula wadaageynaa eedeymaha la yaabka leh ee uu buuggani daaha ka rogay:

1. Britain ma hub niyukliyeer ah ayay haystaa

Britain waxay ahayd dalkii seddaxaad ee tijaabiyay hub niyukliyeer ah sanaddii 1952. Waxaa ka horreeyay Mareykanka iyo Ruushka. Balse Trump arrin ugub ah ayay u ahayd in Britain ay ku jirta dalalka fara ku tiriska ah ee ku hubeysan Niyukliyeer.

Arrinta ku saabsan hubka niyukliyeerka UK ayaa la soo hadal qaaday mar uu Trump kulan la lahaa ra'iisalwasaarihii hore ee UK Theresa May sanaddii 2018. Mid ka mid ah la taliyayaasha Theresa May ayaa arrintan soo hadal qaaday. Sida lagu qoray buuga Trump ayaa dabeedna yiri, " Waxaan idin weydiiyay ma awood niyukliyeer ayaad leedihiin?" Mr Bolton waxa uu sheegay inysan " kaftan ka ahayn Madaxweynaha hadalkaa uu yiri".

Trump iyo Theresa May oo ay ka dhex tolatay

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Donald Trump iyo Theresa May

2. Finland ma Ruushka ayay ka tirsan tahay?

Bolton ayaa soo qaatay tusaale kale oo uu ku muujinaya in aqoonta guud ee Trump ay aad u liidato.

Mr Trump ayaa la sheegay inuu mar weydiiyay madaxii hore ee madaxtooyada Aqalka Cad John Kelly in Finland ay tahay qeyb ka mid ah Ruushka iyo in kale, sida lagu qoray buugga Bolton.

Hadalkan ayuu weydiiyay ka hor inta uu madaxweynaha Ruushka kula kulmin caasimadda Finland ee Helsinki.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Madaxweyne Trump ayaa madaxweyne Putin kula kulmay Helsinki

3. Venezuela in lagu duulo waa habboon tahay

Mr Trump ayaa laga soo wariyay inay mar la qumanayd in Mareykanka uu ku duulo Venezuela, sida lagu qoray buugga. Trump ayaa mar u haystay in dalkaasi ku yaalla Koonfurta Ameerika uu ka tirsan yahay Mareykanka.

4. Nacaskii Bush ahaa

Inkoastoo Trump ay caadi la ahayd in lagu duulo Venezuela, haddana caro ayuu ka muujiyay duulaankii Afqaanistaan oo waxaa laga soo weriyay inuu yiri sida lagu qoray buuga "Dagaalkaasi waxaa gaystay nacas lagu magacaabo George Bush".

5. Trump Shiinaha ayuu ka dalbaday inay ka caawiyaan ololihiisa doorashada

Sida laga soo xigtay buugga Bolton oo qeyb ka mid ah lagu daabacay wargeyska The Wall Street Journal, Trump ayaa ka dalbaday Shiinaha inay isticmaasha awoodeeda dhaqaale si ay uga caawisa Trump in dib loo soo doorto doorashada madaxtinnimada ee Nofeembar.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Madaxwyne Trump ayaa marar badan ammaan u soo jeediyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping

6. Trump ayaa ku amaanay Xi cadaadiska uu ku haya Muslimiinta Shiinaha

Bolton waxa uu buugiisa ku sheegay in Trump uu u muuqday inuu raali ka ahaa markii uu Xi difaacay go'aanka Shiinaha ay Muslimiinta ka soo jeeda Uighur ku ciqaabeysa.

"Trump wuxuu ku yiri Xi waa arrin wanaagsan inaad xeryo u dhista oo aad ku haysa Muslimiintaasi", sida lagu sheegay buuga Bolton.

Dowladda Shiinaha ayaa la sheegay inay xeryahaasi ay maxaabiis ahaan ugu haysa ilaa iyo hal milyan oo Muslimiinta Shiinaha ee u dhashay Uighur

7. Wax yar ayuu u jirsaday inuu Mareykanka ka saara NATO

Bolton waxa uu buugiisa ku sheegay in 2018-kii uu Trump go'aansaday inuu dalkiisa ka saara gaashaanbuurta NATO isagoo ka careysan inaysan lacaga badan bixinin xubnaha dalalkaasi. Masuuliyiinta ayaa arrintaa uga digay.

"Waan ka baxeynaa, mana difaaceyna kuwa aan lacagahii laga sugayay aan wali bixinin" ayuu yiri Trump sida lagu qoray buugga Bolton.

John Bolton: Trump waxa uu caawinaad weydiistay madaxweynaha Shiinaha

8. Trump Wuxuu rabaa laba muddo xileed ka badan

Mr Bolton ayaa sheegay in Mr Trump uu hogaamiyaha Shiinaha u sheegay in dadweynaha Mareykanka ay aad u daneynayaan in isbadel lagu sameeya dastuurka si Trump uu madaxweyne u sii ahaada in ka badan muddo xileedka labada jeer ah.