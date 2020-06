Trump iyo Twitter oo markale goradda isdaray

Lahaanshaha sawirka Twitter Image caption Madaxweyne Trump oo looga digay muuqaalka been abuurka uu baahiyey

Twitter ayaa muuqaalka uu madaxweyne Trump bartiisa Twitter-ka ku baahiyey marki ugu horreysay ku tilmaantay "mid xad gudub ku ah warbaahinta".

Muuqaalka ayaa muujinaya ilmayar oo madoow ah oo ka cararaya ilma caddaan ah xilli ay wada ciyaarayaan, muuqaalkaasi oo si been abuur ah loo saaray astaanta telefishiinka CNN.

Qoraalka muuqaalka la raaciyey ayaa u yaalla sida: "Ilma socod barad ah oo ka cararayo ilmo cunsuri ah", ka hor inta ay CNN muuqaalkaasi ku sheegin inuu yahay been abuur.

Twitter oo digniin culus u diray madaxweyne Trump muuqaalka been abuurka uu bartiisa Twitterka uu ku baahiyey ayaa muujinaya inuu dagaal hor leh uu ka dhex billowday labada dhinac.

Bishii May, Twitter waxay qarisay farriimo uu madaxweyne Trump bartiisa soo dhigay inta ay dadka boggiisa ku xiran gaarin ama ay akhrisan.

Madaxweyne Trump oo tallaabbada ay Twitter qaadday jawaab uga dhigaya wuxuu amar ku bixiyey in la diyaariyo sharci xadgudubyada baraha bulshada looga hortago.

Digniinta cusub ee ay Twitter u jeedisay madaxweyne Trump oo ah tii ugu horreysay waxaa lagu xusay "inuu xurriyadda saxaafadda uu ku xadgudbay".

Arrintan ayaa ku soo beegmeysa xilli ay dalka Mareykanka ka taagan tahay xiisadda ka dhalatay dilka dadka madowga ah loo geysto oo ay ka abuurantay dhaqdhaqaaqa 'Black Lives Matter movement.'

Ilma yar oo madow ah oo ordoya ilma caddaan ah ah uu daba ordaya ayaa lagu soo qoray "Ilmahan cunsuriga wuxuu ka mid yahay cod bixiyeyaasha Trump."

CNN waxay sheegtay muuqaalkaasi inuu yahay been abuur oo dib la isugu soo habeeyey, lagana duubay carruur wada ciyaareyso lana duubay bishi September ee kalhore.

Balse digniinta cusub ee ay Twitter u jeedisay madaxweynaha Trump ayey ku sheegtay "Madaxweynaha inuu baahiyey muuqaal been abuur ah isla-markaana ka hor imanaya xorriyadda saxaafadda muuqaalkana uu yahay mid dib la isugu habeeyey oo ay CNN ku sheegtay been abuur."

Trump ayaa ku jawaabay in shirkadda ay "gabi ahaanba caburineyso xoriyatul qowlka".

Twitter-ka wuxuu qoraalka Trump hoostiisa soo dhigay qoraal uu akhristayaasha ugu sheegayo inay "eegaan macluumaadka saxda ah ee ku saabsan codeynta doorshada ee dhanka boostada."

Shirkadda waxay ballan qaaday inay sare u qaadi doonto digniinta ka dhanka wararka been abuurka ee la soo geliyay bartaas, balse waxay u muuqatay mid ka gaabisay in tallaabo ay ka qaado madaxweynaha Mareykanka.

Waxay sidoo kale horraantii bishan dib u eegis ku sameysay xeerarka ay kaga hortageyso wararka marin habaabinta ah.

Muxuu ku jawaabay Trump?

Sida ku xusan qoraallada cusub ee uu soo dhigay Twitter-ka, Trump wuxuu ku eedeeyay shirkadda in ay faragelineyso doorashada Mareykanka ka dhaceyso 3 bisha Nofeembar ee sannadkan.

Wuxuu yiri: "Haddii aan ahay madaxweyne ma aqbalayo in arrintaas ay dhacdo".

Dhanka kale, madaxa ololaha doorashada u qaabilsan Trump ayaa dhaleeceeyay shirkadda Twitter-ka ku tilmaamay "wado eexasho siyaasadeed" in ay tahay.

Weriyaha BBC-da ee Teknooloojiyadda ayaa kusoo warrameysa in madaxweyne Trump uu barta Twitter-ka u adeegsado in uu dagaal siyaasadeed kula galo siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka caanka ah ee ka soo horjeeda. Haddana wuxuu u muuqdaa in uu dagaal la galay shirkadda.

Flanqeyn

Marianna Spring, oo ah wariye ku takhasustay wararka aan saxda ahayn

Twitter waxay sii laba jibbaartay dadaallada ay kaga hortageyso wararka aan saxda ahayn uu madaxweyne Trump toddobaadyadi ugu dambeeyey soo dhigo bartiisa Twitter-ka.

Barta Facebook waxaa weli ku bixi jiray wararka aan saxneyn oo noocaasi ah balse dhawaan Facebook wuxuu tiray farriin ololaha doorashada Madaxweyne Trump ku saabsan oo uu baahiyey maadaamaa uu adeegsaday astaanta Naziga jarmalka.

Dhibka Twitter-ka haysto ayaa waxay tahay joogteyn la'aan. Waxaanna weli caddeen farriimaha aan saxda ahayn uu madaxweyne Trump soo dhigo iney gaareen dadka kala socda bartiisa Twitter-ka iyo inkale.

Sida oo kale tallaabbadan waxay weerar cad ku tahay CNN maadaamaa magaceeda la adeegsaday. Waxayna warbaahintaasi iisu aragtaa mid uu xilliyadi u dambeeyey Trump uu wararka beenta ah uu la beegsanayey.

Sidaan ognahay CNN waxaa weerar cad loo geystay wariyaheeda oo tabin toos ah ku jiray xilligi ay socdeeen mudaharaadyadi looga soo horjeeday dilka ay booliska u geysteen George Floyd.

Waxaan u maleeynayaa muuqaalka haddii aad daawato inuu madaxweynaha uu ula jeeday in lagu qoslo oo keli ah" ayuu yiri xoghayaha warbaahinta ee aqlka cad Kayleigh McEnany Jimcihii.

"Waxaan sii wadeynaa inaan tabinno xaqiiqooyinka halka aan muuqaallo been abuur ah oo ku xadgudbaya carruur aan wacxbaka galabsan tabib lahayn, Waxaan kuugu casuumeynaa adiguna inaad sidaa si la mid ah aad sameyso. Wax wanaaagsan samee" ayuu CNN ugu jawaabtay farriin ay madaxweyne Trump u dirtay.

CNN waxay sheegtay muuqaalka inta aan la tirin ka hor iney daawadeen dad ka badan 4 malyan.