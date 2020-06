"Nolosha qoyskeena waxay u burburtay dhowr xabo oo sigaar ah"

Lahaanshaha sawirka . Image caption Marxuum Cumar Xasan Macallin,

Waxaa maalma kahor magaalada Muqdisho ka dhacay dil la sheegay in uu geystay askari katirsan ciidanka dowladda oo dad badan ay ka argagaxeen.

Dilka maruxuumka, Cumar Xasan Macallin, ayaa ka dhacay degmada Xamar Jajab, waxaana la sheegay in nin danyar ah oo miis ku iibinayay waddada hareeraheeda loo dilay dhowr xabbo oo sigaar ah.

Qof ay aad isu yaqaaneen marxuumka dhintay ayaa BBC-da u sheegay in muranka uu ka dhashay sigaar uu ninka dhintay doonayay in uu ka iibiyo askariga, balse ay isku fahmi waayeen lacagta oo uu sheegay in ay jexjeexneyd.

"Wuxuu askariga dalbaday 8 xabbo oo sigaar ah, waxaana uu marxuumka yiri lix xabo ayaa kaa iibin karaa ee labada kun ee kale way jexjeexan tahay ee iga badel, markaas ayuu ugu jawaabay lacagta miyaa sameeyaa, wuxuu ka dafay baakad sigaar ah , kadibna way is qabsadeen", ayuu yiri qof goobjooge ahaa oo ay saaxiibo ahaayeen marxuumka dhintay.

Wuxuu intaa ku daray in markii ay is qabsadeen uu askariga doontay qori, kadibna waxaa uu kaga dhuftay wajiga.

Maamulka gobolka Banadir ayaa sheegay in cadaaladda la marsiin doona askariga lagu tuhmayo dilka.

"Waxaan anigoo marayay wadada ceelgaabta ee aada Madaxtooyada dhanka degmada Xamar Jajab ku soo aadnay xilli fal dil ah uu geystay askari katirsan booliiska kaas oo qof shacab ah ku dilay agagaarka ceelgaabta, waxay ilaaladaydu ku guulaysteen inay qabtaan gacan ku dhiiglihii dilka gaystay inta uusan goobta ka baxsan waxaana ku wareejinay saldhiga booliiska degmada Xamar Jajab", ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka gobolka Bnaadir ee arrimaha amniga.

Wuxuu intaa raaciyay in askarigaas la marin doonaa ciqaabta uu leeyahay, kadib marka lasoo gabagabeeyo baaritanaada.

Maxay ka yiraahdeen qoyska marxuumka?

Qoyska iyo ehelada marxuum la dilay ayaa iyagu waxay muujiyeen sida ay uga xumaadeen dilka marxuumkaasi.

Cabdulahi Cabdule Duulaa oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaa BBC u sheegay in wiilka uu adeerka u yahay "si bareer ah oo ula kac ah loo dilay".

"Waa nin edeb daro loo dilay, aduunkana waxaan maqashiinaynaa in nikaasi baadil lagu dilay, kas iyo bareer ayaa loo dilay, gacan ka xaq daran ayaa dishay, askari booliis ah ayaana dilay ayuu yiri", Mr Cabdulahi.

"Labo xabadood ayuu ku riday; mid dushiisa ayay martay midna afka ayuu ka galiyay saas ayuu ku dhintay", ayuu intaasi ku daray Cabdulaahi Cabdule.

Qoyska marxuum Cumar Xasan Macallin ayaa imika waxay dowladda fedaraalka iyo waaxda garsoorka ay ka codsadeen in cadaalad ay helaan.

Cabdulaahi Cabdule Duulaa oo ehelada marxuumka ka mid ah ayaa BBC u sheegay in dhanka dowladda ay caddaalad ka filanayaan.

"Anaga waxaa noo qorshaysan in ninkaas uu cadaalad helo, dowladda waxaan ka rabnaa in cadaaladaa fuliso", ayuu yiri Cabdulahi.

Cumar xasan Maclin ayaa ifka uga tagay saddex caruur ah oo midka ugu wayn uu jiro 9 sano sida ay eheladiisa sheegen.

Caruurtaasi iyo hooyadood oo uu u shaqeyn jiray marxuumka la dilay ayaa waxaa imika soo food saartay noolal adag.

" Waxaa uu ahaa qudhiisa nin iska bukaan socod ah o Sokor qaba, meheradaas ayuu caruurtiisa quutulyoonka uga raadin jiray meeshina hadda waa la gabagabeeyay marka xaalka ilmahana alle umbaa og", ayuu yiri Mr Cabdulahi.

Ma aha markii ugu horeysay oo askari ak tirsan dowladda uu qof rayid ah ku dilo magaalada Muqdisho oo waxaa jiray dilal hore oo ay askar u geysteen dad shacab ah.

Dabayaaqadii bishii April ee sanadkan ayay ahayd markii uu askari uu dilay 2 qof oo rayid xilli askarto ay fulinaeen howlgalo la xiriiray bandowga magaalada lagu soo rogay Feyriska Corona awgii.

Waxaa arrintaasi ka dhashay dibadbaxyo ay dadka Muqdisho dhigeen 25 bishii April .