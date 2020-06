Lixdan Guurada xoriyadda: Shan arrimood oo aadan ka ogeyn madaxbannaanida Soomaaliya

Inta badan dadka Soomaalida ah way wada garanayaan in gobolladii Waqooyi ee Soomaaliya ay xorriyaddooda gumeystihii Britain ka qaateen 26-kii bisha Juun ee sannadkii 1960-kii iyo in 1-dii Luulyo ee isla sannadkaas ay gobolladii koonfureed ka xuroobeen Talyaaniga, isla maalintaana ay midoobeen gobolladii Waqooyiga iyo Koonfurta.