Xuska 26 June: Farmaajo iyo Muuse oo jeediyay hadallo kala fog

Munaasabadahan oo lagu xusayay xuska sannad-guurada 60-aad ee ka soo wareegtay maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu sheegay in guulo ay ka gaareen wadahadallada dowladiisa ay la yeelatay Somaliland.

"Waxaan hadda u soconaa 30 sano cusub, soddonka soo socda waxaan raadineynaa midnimo, waan bilawnay in aan raadino midnimo, oo aan ka raadineyno walaalaheen Somaliland, muddo ayaa ka shaqeneynay, Allena waa nagu guuleeyay, waxaan rajeynyenaa in wadahadalkaas uu nqodo mid miro dhal ah, maxaa yeelay waan isu baahanahay, inta ay naga maqan yihiinna ma dhaqaaqi karno, iyagana ma dhaqaaqi karaan", ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo xalay ka hadlayay munaasabad lagu qabtay madaxtooyada Villa Soomaaliya.

Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in iskaashiga dalalka geeska Afrika ee Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ay Soomaaliya bilawday, fikirkaas asalkiisana ay lahayd.

"Fikirkaas markiisii hore waxay ahayd in lagu qabto Sudan, balse ma aysan suurtagelin oo annaga ayay markii dambe inoo suurtagashay", ayuu raaciyay hadalkiisa.

Tartanka iyo iskaashiga gobolka geeska Afrika ayuu sheegay in Soomaaliya iyo Somaliland ay ku gaari karaan midnimo iyo horumar.

Dhanka kale madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi ayaa sheegay in haddii Somaliland ay la midoobeyso Soomaaliya ay tahay in shanta Soomaliyeed ay sidoo kale qeyb ka noqdaan midnimadaas.

Muuse ayaa sidoo kale sheegay in shirkii Jabuuti lagu heshiiyay in aanan laga hor-imaanin waxyaabaha aan ka ahayn siyaasadda.

"Kooxda kubadda cagta ee Soomaliland haddii ay nqooto in ay tagaan Koonfur, waa in ay tagaan iyagoo wata baasaboorka Somaliland, iyago wata calanka Somaliland iyo magaca Somaliland, koox muusig haddii ay tagayaan waa in ay ku tagaan basaboorka Somaliland, calanka Somaliland iyo magaca Somaliland, dal ku gal ayayna ku tegayaan", ayuu sii raaciyay hadalkiisa.