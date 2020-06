Golaha Shacabka Soomaaliya oo ansixiyay matalaadda gobolka Banaadir

Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa si aqlibiyad leh u ansixiyay in gobolka Benaadir uu matalaad 13 xubnood ah ku yeesho Aqalka Sare.

Tallabadaani ayaa ka dhigeysa in Aqalka Sare ay tiradiisa guud noqon doonto 67 Senator, halka markii hore uu ka ahay 54 Senator oo Maamul goboleedyada matalayay.

Muranka ku saabsan maqaamka iyo matalaada gobolka Benaadir ayaa in muddo ah soo jiitamayay.

"Aqalka sare ayaa jiro oo maamulladii oo dhan matalaya, gobolka banaadirna maamul buu leeyahay, caasimaddiina way ku taallaa, dadka kasoo jeeda deegaankaas - oo umadda Soomaaliyeed oo dhan ka koobanna - dadaal badan bay wadeen, baaqyo badan bay soo jeediyeen, oo ay leeyihiin xuquuq baan leenahay, waana in goleyaashii nalagu matalo, waxaana u baahan nahay in baaqeenna laga jawaabo. Marka taas bay ku saabsaneyd inuu baarlamaanka go'aan ku gaaro, cid gaar ahna waxba kama dhihi kart", ayuu yiri Isaaq Yarrow.