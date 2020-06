Halkuu ku dambeeyay dagaalkii Mareykanka ee ka dhanka ahaa "argagixisada"?

''Balse waxay taasi meesha ka baxday markii uu xilka qabtay madaxweyne Barack Obama sanadkii 2009, laakin waxyaabo badan oo xeelada laga baddeli karay ayaa jiray. Xukumaddi Obama waxa lagu yaqaanay inay sare u qaaday weerarada dhanka cirka ah ee dalalka Afqaanistan iyo Pakistan. Waxay ila tahay inay jiraan aragti ballaaran oo ah in ay hoos usii dhaceyso. Waxaa kale oo aan aragnay in hawgalka la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka in la sii ballaariyay.