Xasan Sheekh Maxamuud: Lama aqbali karayo hadalkii Xaliimo Yarey ee shalay

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wax lala fajacay oo aan wakhtigaan la filayn ku tilmaamay tallaabaddii shalay Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) uu ku dalbaday wakhti dheeraad si dalka ay uga dhacdo doorasho waafaqsan dastuurka dalka.

Guddoomiyaha guddigani, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey), ayaa shalay Golaha Shacabka ka horjeedisay hadal-jeedin muddo la sugayay, taasi oo ku aaddan doorashada lagu wado in ay ka dhacdo Soomaaliya.

Xaliimo Yarey ayaa soo bandhigtay laba nooc oo ay u dhici karto doorashada soo socoto, iyadoo sheegtay in nooca ku xusan sharciga doorashooyinka ee dhawaan uu saxiixay Madaxweyne Farmaajo uu yahay mid wakhti iyo kharash badan u baahan, sidaa awgeedna ay tahay in ay helaan taageerada siyaasadeed ee guddigu u baahan yahay.

Balse Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hadalka guddiga uu xambaarsanaa muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dastuuriga ee dalka, taasi oo uu sheegay in aan la aqbali karayn.

Qoraalka sawirka, Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliya, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey)

"Hadal-jeedinta guddiga oo muddo laga war-dhowrayay waxay noqotay mid aad looga fajacay, oo dadka Soomaaliyeed ay yirahdeen tani taan u dhigannay ma ahaba. Wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo igmaday oo dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxay meesha ku soo bandhigeen," ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda madax ka ah mid ka mid ah xisbiyada sida kumeel gaarka ah loo diiwaangeliyay.

"Lagama sugeyn marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaaseed oo hor leh in dalka uu guddiigii madaxa bannaanaa ee dastuuriga ahaa oo umadda Soomaaliyeed kalsoonida ay siisay in ay baarlamaanka la hor yimaadaan."

Tan iyo shalay waxaa socotay doodaha iyo falcelinya ka imaaneysay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo ururrada mucaaradka.

Waxaana dadku ay aad u hadal hayaan soo jeedinta noocyada doorasho ee ay soo jeedisay Xaliimo Yarey.

Xigashada Sawirka, SONNA

Xasan Sheekh waxa uu guddiga doorashooyinka ku dhaliilay in muddo saddexsano ah ay shacabka u sheegayeen in dalku uu diyaar u yahay doorasho balse haatan sida uu sheegay ay muddo kordhin u sameynayaan hoggaanka dalka oo uu sheegay in ay ku fashilmeen arrimaha doorashooyinka dalka.

"Muddo saddex sano ah ka badan, guddigu waxay noo sheegayeen in ay doorasho diyaar ka tahay dhankoodu haseyeeshee hadal jeedintii guddiga waxaa ka soo baxday in ay ummadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo wakhti xeero iyo fandhaal kala dheceen ay umadda u soo badnhigeen in ay ruux dheereysi u sameynayaan hoggaan muddo afar sano ah wax ka qaban waayay doorashada dalka."

Nooca koobaad ee doorahada ay soo jeedisay Xaliimo Yarey

Gudoomiyaha ayaa tilmaantay in sida ku xusan sharciga doorashooyinka, nooca diiwaangelinta codbixiyaha ay noqoto habka casriga ah ee Biometric-ga, kaasoo u baahan hawlo ay ka mid yihiin:

In la soo iibiyo qalabka diiwangalinta codbixiyaha

In hay'adaha amniga xaqiijiyaan xarumaha lagu diiwangalin karo codbixiyaha ee la sugi karo amnigooda.

In la fuliyo wacyigelin balaaran si dadwaynuhu uga qaybgalaan is diiwaangalinta

In la geeyo qalabka iyo shaqaalaha diiwangalinta xarumaha diiwaangalinta.

In la diiwaangeliyo codbixiyaasha xaqa u leh codaynta.

Soo saaridda liiska codbixiyaha ee rasmiga.

Qaybinta kaarka aqoonsiga codbixiyaha

Diiwangalinta Rasmiga ah ee Xisbiyada Siyaasadda

Diiwaangalinta Musharixiinta xildhibaannada.

Ololaha Doorashada Xisbiyada.

Qabashada Doorashada (maalinta codbixinta)

Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in si ay u qabtaan doorasho habkaasi ku dhacda uu guddigeedu u baahan yahay muddo 13 bilood oo ka billaabaysa July 2020 kuna eg August 2021.

Waxa ay intaa ku dartay in habkaasi aan lagu hirgelin karin waqti kooban ee ka harsan doorashada baarlamaanka oo la filayo inay dhacayso 27 November 2020.

Nooca Labaad ee doorahada ay soo jeedisay Xaliimo Yarey

Guddiga Madaxabannaan Ee Doorashooyinka Qaranka ayaa soo bandhigay hab labaad oo ka duwan kan hore, uuna sheegay inuu ka waqti iyo kharashba yar yahay.

Waa habka diiwaangelinta gacanta ee isla maalinta codbixinta, kaasoo dadka codkooda dhiibanaya lagu diiwaangelinayo gacanta isla maalinta codbixinta iyada oo la adeegsanayo diiwaan qoraal ah.

Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in si ay u qabtaan doorasho habkaasi ku dhacda uu guddigeedu u baahan yahay muddo 9 bilood oo ka billaabaysa July 2020 kuna eg March 2021.

Soomaaliya ayaa la filayaa inay ka dhacdo codbxintii ugu horreysay ee dimuqraadi ah muddo 50 sano kabadan. Xisbiyo badan oo si kumeelgaar ah loo diiwaangeliyay ayaa doonaya inay u tartamayaan doorashadaasi baarlamaaniga ah.

Labada nooc ee la soo jeediyay ayaa sida muuqato waxa u xillagooda ka dambeeyaa muddo xileedka baarlamaanka iyo xukumadda hadda jirta.

Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu talo u soo jeediyay madaxda dowladda Federaalka, gaar ahaanna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taa oo ku sheegay in laga sugayo in dalka aysan gelin mugdi siyaasadeed isla markaana ay dalka u horseedaan doorasho la isla wada ogolyahay.

"Wakhtiga yar ee ka haray xilli xileedkaaga mudane madaxweyne, hal arrin ayaad ku filan tahay in aadan ka habaabin ayaana ila habboon, kaas oo ah in aad u istaago doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed, si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagugu soo doorto adiga," ayuu yiri Xasan Sheekh.

"Dadkana maanta waxay aamineen in ay dimuquraadiyad iyo doorasho iyo sanduuqa in la aado. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisalwasaare Xasan Kheyre iyo xukuumaddooda waxaan leeyahay waddo kale oo haddana mudda kale in ay dadka Soomaaliyeed ku dhumaan haku hagina."

Hadal-jeedintii Xaliimo Yarey ka dib ayaa hoggaamiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakur, oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa guddiga doorashooyinka Soomaaliya ugu baaqay in ay is-casilaan.