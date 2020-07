Mareykanka oo maalintiiba laga cabsi qabo 100,000 oo xaaladood oo ah fayraska Korona

Khabiirka ugu sarreeya cudurrada faafa ee waddanka Mareykanka, Anthony Fauci, ayaa waxa uu ka digay in haddii Mareykanku uusan maareyn faafitaanka fayraska korona, uu heerka uu cudurkaasi ku socdo uu maalintii gaari karo 100 kun oo xaaladood.

Dr Anthony Fauci ayaa waxa uu u sheegay Aqalka Senate Mareykanka in uusan la yaabi doonin haddii xaaladaha cusub ee cudurkaasi ay maalintiiba gaaraan 100 kun. Tiradii ugu dambeysay ayaa ahayd 45,000 oo qof oo hal maalin laga helo cudurkaasi.

Biden waxa uu sheegay in Trump oo xagal-daaciyay dedaalladii lagula tacaalayay xakameynta faafitaanka cudurkani safmarka ahi.

Dr Anthony Fauci waxa uu sheegay in dal ahaan aysan haatan wali u suurtagelin in ay xakameeyaan faafitaanka cudurkaasi, waxa uuna inataasi ku daray in dad badan aysan xiran af-saabka isla markaana aysan u hoggaansamin talooyinka khubarada caafimadka.