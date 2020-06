Ra'iisul wasaare hore oo lagu helay dambi ah in xaaskiisa uu u sameeyay shaqo been abuur ah

Fadeexaddan waxay horseeday in uu meesha ka baxo damaciisii ahaa in uu tartarmo doorshadii madaxtinimada dalkaas sannadkii 2017-kii.

Go'aanka maxkamadda

Garsooraha maxkamadda waxaa uu sheegay in Mrs Fillon lagu helay dambi ah in loo sameeyay shaqo been ah, waxaana sidoo kale lagu helay dambi ah in ay lunsatay lacagta dadweynaha.