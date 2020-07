Cudurka corona: Shiinaha iyo Mareykanka ma baareen dad badan?

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, wuxuu sheegayaa in dalkiisa uu sameeyay "baaritaannadii ugu badnaa" ee adduunka oo dhan ee xanuunka corona ah, Laakiin warbaahinta dowladda Shiinaha ay sheegeysa, in baaritaannadii uu Shiinuhu sameeyay ay u dhiganto seddax jibaar tan Mareykanka.

Sheegashada Trump

Waxay tiradaas ka badan tahay waddamada reer galbeedka oo dhan, balse tiro ahaan aad uga yar midda Shiinaha oo laga soo tebiyay tirada guud ee baaritaanndada laga sameeyay in ay ka badan tahay 90-milyan oo qof.

Waxaa adkaan karta in tirada baaritaannada la is barbardhigo. Dalalka qaar ayaa xisaabinaya tirada dadka baaritaannada lagu sameeyay, halka waddamo qaarna ay tirinayaan baaritaannada guud ee la sameeyay, sida in qof keliya uu dhowr jeer uu baaritaanno mari karo, haddii baaritaanka koowaad ay si fiican u shaqeyn waayo.