"Sababta aan ugu maleeyay in canugeyga uu lahaa indho sheyddaan"

Gabadhan waxaa u muuqday in ay ku dhex go'doonsaneyd dab holcaya xilli kaligeed ay u muuqdeen dhacdooyin naxdin badan ku reebay, waxay arki jirtay waxyaabo welwel u horseeda oo aysan dadku arkin.

"Waxaan u maleynayay in hoteel dhexdiisa na lagu afduubtay, dab ayaan arkayay… waxaa ii muuqday in seygeeda iyo canugeyga ay dhinteen".

"Waxaa ii muuqday in canugeyga Kato oo dhintay xilli aabihiisa uu gacanta ku hayay. dhabtii Kato wuu noolaa ma uusan dhiman, waa waxa aniga ii muuqday," ayay tiri Catherine.

Waxay sidoo kale ka sheekeysay dhacdooyinkii naadirka ahaa ee ka dhex guuxayay maankeeda, xitaa mararka qaar waxay sheegtay in waxyaabo naxdin leh ay daba guurayeen taas oo markii ay ku wargelisa qoyskeeda aysan inaba arkeyn.

Maskax ahaan iyo caafimaad ahaan way saameyeen arrimahaas, fajac iyo murugo ayaana nolosheeda ku habsaday markii ay dhashay canugeeda Kato, sida ay sheegeyso gabadhan.

Wuxuu weydiiyay: "Waxaan ogahay in aad dhawaan canugan dhashay, waxaa ku qabaa dhibaato, marka weligaa ma kuugu dhacay xannuunka dhimirka ee ku dhaca dumarka qaar marka ay umulaan?"

"Waa xannuun caadi ah, waxaan filayaa in uu kugu dhacay welwel iyo isku buuq, waxaan arkay in markasta aad walbahaarsan tahay, wax hurrdo ahna kuma qabato - waxaad ku sugan tahay xaalad halis ah, waa in aad ka fakartaa sidii aad isku daryeeli laheyd," ayuu ku yiri seygeeda James.