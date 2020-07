Muslimiinta Shiinaha ee Uighur oo lagu qasbayo in aysan carruur badan dhalin

Shiinaha ayaa ku khasbaya dumarka ka tirsan qowmiyadda muslimiinta ee Uighur in ilmaha ay iska soo xaaqaan ama in la siiyo waxyaabo ka hortaggayo in uur ay qaadaan si loo yareeyo tirada bulshada muslimiinta, sida laga soo xigtay daraasad cusub oo dhawaan soo baxday.

Waxaana la rumeysan yahay in ku dhawaad hal malyan oo qof oo ka tirsan muslimiinta Uighur iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay in Shiinaha uu ku xir-xiray xeryo, waana howlgal uu Shiinaha ugu yeeray 'xeryaha dhaqan celinta'.

Maamulka Beijing wuxuu horey u diiday in xeryaha uu ku hayo muslimiinta Uighur la booqdo ka hor inta uusan sheegin in howgalka uu yahay mid looga soo horjeedo kooxaha argagixisada kaddib qalalaase ay gobolka Xinjiang ka wadeen kooxo gooni u goosad ah.

Maxaa ku xusan warbixinta?

Warbixinta waxay ku eedeysay dowladda in dumarka ka tirsan muslimiinta Uighur iyo dad kale ee laga tiro badan yahay ee lagu hayo xeryaha loo hanjabay ka dib markii ay diideen in ay iska soo xaaqaan ilmaha uurkooda ku jira.

Warbixinta waxay sidoo kale sheegeysaa in haweenka heysta labo carruur ah ama ka yar in si khasab ah loogu rakibay qalab ka hortaggayo in uur ay qaadaan halka qaar kalena lagu khasbay in ay qaataan dawooyinka ilmaha la isaga soo xaaqo.