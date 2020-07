Hachalu Hundessa: Kumuu ahaa fannaanka dilkiisa uu gilgilay dalka Itoobiya?

In ka badan 80 qof ayaa ku dhintay rabshadaha dalka Itoobiya ka socday labadii maalin ee la soo dhaafay, ka dib dilka fannaan lagu magacaabo Hachalu Hundessa oo u dhashay qowmiyadda Oromada.

Ninkaas oo 34 sano jirka ahaa, waxaa soo shaac baxay in uu ahaa shakhsi saameyn ku lahaa ururrada Oromada sannadihii la soo dhaafay, waxaana uu sameystay dad badan oo cadow ah intii uu ku jiray fanka.

Waxaa la sheegaa in uu laf dhuun gashay ku noqotay dowlad loo arko in ay waxbadan ka badeshay dalka Itoobiya.

Hachalu aabihii oo u shaqeyn jiray shirkadda korontada ee magaalada Ambao, wuxuu wiilkiisa ku dhiiragelin jiray in uu barto caafimmaadka, balse isaga dhankaas wax niyad ah uma uusan heynin.

Wuxuu xirnaa shan sano

Wuxuu ka soo qeyb qaatay olole dadka Oromada ay ku dalbanayeen madaxbanaani, kuwaas oo dareemay in ay caddaadis kala kulmeen dowladihii Itoobiya soo maray oo mamnuucay kooxaha mucaaradka, xabsigana u taxaabay dadkii dhaliili jiray.

Aabihii ayaa markii uu xirnaa xabsiga ku booqan jiray wuxuuna ku dhihi jiray "xabsiga ragga way ku adadkaadaan", isagoona intaa ugu laab qaboojin jiray.

Intii uu xabsiga ku jiray waxaa uu aad u dhex-galay siyaasadda, waxaana uu isku dayay in uu sare u qaado fahamkiisa ku aadan taariikhda dalkiisa Itoobiya oo ay ka mid ahayd taliska Haile Sellaasi.

Wuxuu diiday in uu dalka dibaddiisa u cararo

Bale waxaa uu ku andacoon jiray in uusan ahayn siyaasi balse uu yahay fannaan, wuxuuna yiri: "In aan hees ka sameeyo dadka ay la kulmayaan kama dhigno in aan ahay siyaasi".