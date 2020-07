Kaniisad hore oo mar masaajid ahaan jirtay oo hadda uu muran ka taagan yahay

Maxkamadda ugu sareysa dalka Turkiga ayaa maanta lagu wadaa in ay go'aan ka gaarto in dhismaha Hagia Sophia ee ku yaal magaalada Istanbul loo rogi karo masaajid iyo in kale.

Arrintaasi ayay ahayd mid kooxaha Islaamiyiinta dalkaasi ay in muddo ah ku taamayeen, haseyeeshee xubnaha mucaaradka ee cilmaaniyiinta ahi ayaa tallaabadaasi ka soo horjeestay. Hindisaha ah in dhismahaasi Masaajid loo badalo ayaa waxaa ka dhashay dhaleeceyn caalami ah, oo ka timid hoggaamiyeyaasha diimaha iyo kuwa siyaasadda ee adduunka oo dhan.

Wasiirka dhaqanka dalkaasi Giriiga, Lina Mendoni ayaa ku eedeysay Turkiga in uu soo nooleynayo "cunsuriyad ku dhisan wadanniyad iyo dareen diimeed", waxa ayna ku dooday in xaruntaasi UNESCO aanay cidna wax ka badali karin aan ka ahayn guddiga ka kooban dowladaha kala geddisan ee hay'addaasi.

Agaasime ku xigeenka hay'adda UNESCO, Ernesto Ottone Ramirez, oo wareysi siiyay wargeyska Ta Nea ee dalkasi Giriiga ayaa sheegay in isbadal kastaa oo lagu sameeyo dhismahaasi ay tahay in marka hore ogolaansho laga soo helo guddigaasi.

Taariikhda dhismahaasi

Haddase kooxo Islaamiyiin ah ayaa waxay dalbanayaan in mar kale dhismahaasi laga dhigo Masaajid, waxaana jirtay in mararka qaar ay dibad-baxyo ka dhigaan bannaanka hore ee dhismahaasi.

Madaxweyne Erdogan ayaa isna doonaya arrintaasi, waxaana ololohiisii doorashada ee sanadkii hore uu ku sheegay in ay khalad ahayd in dhismahaasi laga dhigo matxaf. Tan iyo xilligaasina waxaa soo baxayay warar sheegayay in uu amray in la eego qaabkii dhismahaasi loogu baddali lahaa Masaajid.