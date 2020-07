Duuliye Fu'aad iyo Jabuuti: Shan qodob oo hay’adda Xuquqda Aadanaha ay ka qortay

"Baaritaan dhax dhaxaad ah"

Hay'adda ayaa dolwadda Jabuuti ka dalbatay in ay baaritaan dhaxdhaxaad ah ku sameeyso "sida xun" ee la sheegay in loola dhaqmay duuliyaha xiran ee horay uga tirsanan jiray ciidamada cirka ee dalkaasi, ayna sido kale dowladda xaqiijiso in xuquudisa la xushmeeyo.