Nin hubeysan oo xoog ku galay xaafad uu deggan yahay ra'iisalwasaaraha Canada

Warbaahinta qaar ee dalkaasi Canada ayaa sheegtay in ninkaasi uu ku hubeysnaa dhawr qori. Wararka qaar ayaa sheegaya in ninkaasi uu sheegay in uu doonayay in uu la hadlo ra'iisalwasaare Trudeau, isla markaana uu markii dambe boolisku isu soo dhiibay isaga oo aan dagaallamin.