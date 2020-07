Shan arrimood oo naxdin leh oo ku jira buugga lagu kashifayo Donald Trump

Buug waxyaabo badan lagu kashifayo, oo ay qortay haweeney uu adeer u yahay Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu sheegay in uu yahay "qof naftiisa kaliya ka fakara" oo khatar weyn galinaya dhammaan dadka Mareykanka ah.

Mary Trump waxay buugga ay qortay oo lagu magacaabo "Sida uu qoyskeyga uga dhashay ninka ugu halista badan adduunka" ku sheegtay in adeerkeed uu yahay qof ay noloshiisu ku dhisan tahay musuqmaasuq, dadkana dhibaateeya.

Qoyska Trump waxay gudbiyeen dacwad maxkamadeed oo ay ku doonayaan in lagu hor istaago daabicita buuggan oo lagu wado inuu soo baxo 14-ka bishan July.

'Qof nolosha kaligiis isla raba'

Ms Trump, oo 55, waxay buuggeeda ku qortay in adeerkeed uu yahay qof "waligiis aysan waxba ku filnaanin" iyo in madaxweynaha Mareykanka uu leeyahay dhammaan dabeecadaha dadka calooshood u shaqeystayaasha ah.

Waxay sheegtay in madaxweynaha uu gacan ka geystay xadgudubyo uu aabihiis Fred Trump Sr u geystay iyada aabaheed Fred Trump Jr - oo dhibaatooyin kasoo gaaray isticmaalka daroogada u geeriyooday xilligii ay 16 ahayd.

Xigashada Sawirka, Trump Campaign

Ms Trump waxay qoraalkeeda ku sheegtay in awowgeed Trump Sr uu si qallafsan ula dhaqmi jiray wiilkiisa weyn, oo iyada aabaheed ah, kaasoo uu doonayay inuu kala wareego ganacsiga iibinta guryaha.

'Waxaan tallaabo u qaaday inaan meesha ka saaro Donald Trump'

Buuggan waxay Ms Trump ku sharraxday sida ay warqabo dhinaca canshuur bixinta shirkadda Trump ah si qarsoodi ah ugu gudbisay wargeyska New York Times, iyadoo markaas dooneysay inay fashiliso adeerkeed, ceebna usoo jiiddo si uu ganacsigiisa oo dhan u burburo.

New York Times ayaa xilligaas waxa uu warqadahaas u adeegsaday maqaal 14,000 oo eray ka kooban oo la daabacay 1990-meeyadii.

Waxay sheegtay in sanadkii 2017-kii ay koox wariyeyaal ah ku wareejisay warqado sharci ah oo ay kasoo qaadday meel iyada iyo qoyskeeda lagu hayay.

19 kartood oo waqadahaas ay ku jiraan ayey ku wareejiyay saxafiyiinta, iyadoo qoraalkeeda ku sheegtay in waqtigaas "ay farxad weyn dareentay".

Jaamacadda wuxuu uga soo gudbay "si khiyaano ah"

Ms Trump waxay sheegtay in adeerkeed uu nin saaxiibkiis ah lacag ku siiyay si uu ugu sameeyo imtixaanka SAT - oo ah tijaabo la maro marka loo gudbayo jaamacadda - sababtoo ah wuxuu ka walwalsanaa in natiijada celceliska ah ee uu keenay ay u suurtagalin weyso in laga aqbalo jaamacadda.