Shirkii madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa gobollada oo baaqday

Shirkan ayuu qorshuhu ahaa in loogaga hadlo arrimaha doorashooyinka, amniga iyo xaaladda guud ee waddanka.

Ilo u dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in sababta uu baaqday shirkan yahay in maamul goboleedyada qaar diideen iney yimaadaan Muqdisho oo ay shirka ka soo qeyb galaan balse ilaa haatan ma jiro war rasmi ah oo ka sooo baxay xukuumadda uu hormuudka ka yahay madaxwyne Farmaajo.

Wararka ayaa sheegaya in Madaxda Maamul goboleedyadaas ay tabasho ka muujiyeen Madaxweyne Farmaajo oo ay ku dhaliileen in aanu fulin qodobadii shirkii dhanka aaladda Soom-ka ee ahaa in la joojiyo xeerarka doorashada uu ka doodayo Baarlamaanka.