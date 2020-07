Maxay dadweynaha Sacuudiga u hadal hayaan sheekada haweeneydan ka tirsan ilaalada boqortooyada?

Dadka qaar waxay aamisan yihiin in Sacuudi Carabiya aysan weli gaarin heerkii ay ku ogolaan lahayd in haweenka ay ku biraan ciidamada amniga sababtoo waxay aaminsan yihiin in tallaabadaasi ay ka so horjeedo caadada iyo dhaqanka Boqortooyada Sacuudi Carabiya.