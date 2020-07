Maxay ka wada hadleen Guddoonka baaralamaanka iyo Madasha Xisbiyada Qaran?

Ujeedka kulanka wuxuu ahaa in xaaladda dalka leyska wareysto gaar ahaan in guddoonka golaha shacabka uu warbixin la wadaago Madasha Xisbiyada Qaran oo talooyin dhowr mar u jeedisay hoggaanka dalka,ayaa lagu yiri war ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran.

Waxyaabaha kale ee dhinacayadu isla gaareen sida lagu sheegay qoraalka ay soo saareen Madasha Xisbiyadu waxaa ka mid ah in wada hadallada la sii wado si' is faham buuxa looga gaaro arrimaha doorashooyinka, sidaasoo kale waxaa laga hadlay dhinacyada muhiimka u ah doorashooyinka in dadaal xooggan le geliyo sidii loogu qancin lahaa oo loogu waajihi lahaa doorashooyinka aragti mideysan oo dhalin karta kalsooni, sharciyad iyo taageerada shacabka.