Haweeney si khaldan booliska u wacday oo dacwad lagu soo oogay

Haweeney caddaan ah oo ku nool magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa wajaheysa dacwad la xiriirta in ay ka wacaday booliska Nambarka 911, iyadoo ka dacwooneysa nin madow ah oo ka dalbaday in ay eygeeda uga celiso beertiisa.