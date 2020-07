George Floyd: Xog cusub oo laga helay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa

Caddeymo la horkeenay maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa muujinaya in askarigii booliska ahaa ee qoorta ka saaray jilibka in uu George Floyd ku amray in uu aamuso oo hadalka uu joojiyo.