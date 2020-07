Waa noocee doorashada waqtigeeda ku dhaci karta ee ay ku baaqeen Farmaajo iyo Kheyre?

Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa isku raacay in aysan dowladdooda sameysan doonin muddo kororsi, doorashadana ay xilligii loogu talagalay ku dhici doonto. Laakiin hadalkooda ayaa su'aalo badan dhaliyay.

Shir ay muuqaal ahaan ku yeesheen golaha wasiirrada ee xukuumadda federaalka ayuu Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ku sheegay in muddo kororsi ay horseedi karto qalalaase siyaasadeed, sidaas awgeedna ay lagamamaarmaan tahay in doorashada la waafajiyo xilligeeda.

Hase yeeshee, waxaa la is weydiinayaa sida ay isu waafaqi karaan hadallada mas'uuliyiinta dowladda iyo qorshaha guddiga doorashada, oo guddoomiyahooda ay dhawaan muujisay in doorashada ay suurtagal tahay mid dib uga dhaceysa xilligii loo qorsheeyay.

'Hadalka Farmaajo iyo Kheyre wuxuu ku wajahan yahay shirka madaxda maamul gobleedyada'

"Anigu waxaan rumeysanahay in hadalka kasoo baxay labada xafiis ee madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha loo turjuman karo dhowr siyaabood oo tan koowaad ay tahay inuu u muuqdo mid lagu macne tirayo shirka dowlad goboleedyada uga billaabanaya Dhuusamareeb, sababtoo ah dowladdu way ka hadashay arrimaha doorashooyinka, qaabkii ay markii hore uga hadashay xukuumaddu wuxuu ahaa mid sahlan, laakiin way kala duwan yihiin hadalkii hore iyo kii ugu dambeeyay ee kasoo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha," ayuu yiri Rooble.