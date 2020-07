Maxay maalqabeennada Yuhuudda lacag badan ugu bixinayaan Ilhaan Cumar?

Antone Melton-Meaux, oo 47-jir ah, waa xeer ilaaliyaha magaalada Minneapolis, waxa uu doonayaa inuu booska ka riixdo Ilhaan Cumar, oo waxa ay isreebreebka doorashada Xisbiga Dimuqraadiga ee xilka koongareeska ku tartami doonaan Ilhaan. Ninkan ayaa bishii May oo kaliya waxa loo uruuriyay in ka badan $1.5 oo doolar.

Inta badan lacagtaasi waxa ay ka imanaysaa guddiyada siyaasadeed ee ka soo horjeeda in cadaadis dheeraad ah uu Mareykanka uga yimaado dowladda Israa'iil. Laba kooxood oo noocaas oo kale ah, sida kooxaha gacansaarka la leh Israa'iil iyo Mareykanka iyo NORPAC, ayaa waxa ay ilaa waqtigan la joogo Melton-Meaux siiyeen $450,000.

Sida uu daabacay wargeyska The Times of Israel, Xildhibaan Ilhaan Cumar, ayaa saameynta Sucuudi Carabiya ee maamulka Trump waxa ay ku xiriirisay Israa'iil, iyadoo sheegtay buu wargeysku leeyahay in labada dal ay dhaqaale ku bixinayaan sidii ay u gaari lahaayeen waxa ay iyagu doonayaan.