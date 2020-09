Khilaafka sahanka shidaalka badda ee Turkiga iyo Giriiga ma horseedi karaa dagaal?

Wargeysyada ka soo baxa dalalka Carabta ayaa ka hadlay suurtagalnimada ah in dagaal uu dhexmari karo Giriigga iyo Turkiga kaddib markii xukuumadda Ankara ay Markab sahan baaris ah u dirtay deegaanada xeebta ee lagu muransan yahay ee ku yaalla badda Mediterranean-ka, tallaabadaas oo Giriigga uu digniin ka bixiyay.

Xiisadda u dhaxeysa labada dhinac ayaa marar badan sare u kacday, balse murankan imika ku saabsan keydka gaaska ee badda ceegaga ayaa laga cabsi qabaa in xiisadda ay cirka isku sii shareerto.

'Dagaal hub la isu adeegsado oo dhici kara'

Cali Al Sarraf oo ka howlgala wargeyska Al Carab ee uu fadhigiisu yahay London ayaa yiri "Madaxweyne Erdogan wuxuu doortay dagaal xilli uu ku dhawaaqay in meesha laga saaray heshiiskii uu la galay Giriigga, wuxuu howsha sahminta ka bilaabay xeebta bariga Mediterranean-ka, xitaa wuxuu howgal militari ka fulinayaa deegaanada ay ku muransan yihiin xukuumadaha Ankara iyo Athens"

Wuxuu qoraagu ka digay "Xilli bishii la soo dhaafay ay jirtay suurtagalnimada ah in dagaal uu dhaco, haatan waxaa sare u kacaya xiisadda xilli ay jirto suurtagalnimada ah in dagaal uu qarxo"

Wuxuu intaas ku daray "Erdogan wuxuu doonayaa in si madax banaan uu wax uga dhaadhiciyo si wadaxaajood loola galo dalalka deriska, wuxuu wajahayaa xaalad daran kaddib markii uu horey heshiiska u galay"

"Marka la eego Giriigga iyo Masar, wuxuu beeniyay in labada dal ay xaq u leeyihiin aagga ganacsiga ay ku leeyihiin badda Mediterranean-ka isla markaana uu murqihiisa soo bandhigayo si qof kasta uu ugu sheego in uu diyaar u yahay dagaal ka dhaca badda"

Khurshid Dali oo wax ku qora wargeyska kasoo baxa Imaaraatka ee Al Ceyn wuxuu sheegay "Waxa inoo horseedaya in aan rumeysano in dagaalka noocaas waxay tahay 'istiraatiijiyadda duullaanka ee uu wado Erdogan' istaraatiijiyaddaas oo ah midda wax badan holcineysa ee ku saabsan taariikhda kala aragti duwanaanshaha ee ka dhex taagan labada dal"

"Gaashaanbuurta NATO waxaa curyaamiyay go'aanka Mareykanka oo ah in uusan soo faragalineyn xaaladda marka laga reebo in uu saarayo 'qoraallo aan waxtar laheyn' taas oo caddeyn u ah in Giriigga uu ka codsaday golaha arrimaha ammanka ee Midowga Yurub inay qabtaan kulan deg deg ah oo looga arrinsanayo "Daandaansiga iyo khaladaadka Turkiga ee sare u sii kaceysa'