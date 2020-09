Muxuu yahay hergebka uu u dhimanayo geela Soomaalida ee waqooy bari Kenya?

Xoolo dhaqatada ku nool deegaannada waqooyi bari ee Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay walaac ka muujinayay cudur ay sheegeen in uu laynayo geelooda, dadka qaar waxay sheegayaan in cudurkan uu yahay hergeb daran oo saameyn ku hayo geela, sida ay BBC-da u sheegeen qaar kamid ah dadka deegaanka.

Maxamed Cabdi Shaalle oo ah wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee maamulka Gaarisa ayaa BBC u xaqiijiyay in cudurkan u ku dhacay qaar ka mid ah geela gobolka isla markaana baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in uu yahay cudur ka dhasha bakteeriyada.

"In Geel badan uu cudurka la xanuunsaday oo ay xoolo dhaqatadu inoo sheegeen, kaddib waxaan sameynay in dhakhaatiir u dirno ay soo fiiriyaan waxa ay u maleyn karaan wax uu yahay cudurka, waxay markii hore u maleynayeen cudur la yiraahdo Mers mase noqon cudurkaas halista badan kaddib baaritaan aan sameynay waxaan ku ogaanay in uu yahay cudur sababa bakteeriyada" ayuu yiri wasiirka.