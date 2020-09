Waqtigee ayuu qabsoomayaa wajigii saddexaad ee shirka Dhuusamareeb

Waxaa maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 15-ka bisha Agoost loo ballansanaa in xarunta maamul goboleedka Galmudug uu ka dhaco shirka Dhusamareeb 3 oo looga arrinsan lahaa nooca doorasho ee Soomaaliya ay yeelaneyso iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho wakhtigeeda ku dhacda inkastoo waxyaaba badan lagu kala aragti duwan yahay.

War qoraal ah soo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta uu madaxwayne Maxamed cabdulahi Farmaajo u safri doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug.

War qoraal ah oo uu bartiisa Facebook soo dhigay ayuu afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdi Nuur Maxamed Axmed ku sheegay in uu madaxwaynaha shir gudoomin doono shirka Dhuusamareeb 3.

Maamul goboleedyada ayaa shirkii dhawaan ay ku yeesheen Dhusamareeb waxaa ay isku raaceen in dalka ay ka qabsoonto doorasho dadban oo xilligeeda ku dhacda, haseyeeshee guddoonka gollaha shacabka iyo madaxtooyada ayaa iyaguna ku adkeysanayay in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhacdo.

Shirka saddexaad ee Dhusamareeb ayaa la filayay in looga arrinsado arrima badan oo ay kamid tahay sidii la isugu waafaqi lahaa nooca doorasho.

Balse waxaa jira astaamo muujinaya in shirka Dhusamareeb in uusan ku qabsoomi doonin xilliga loogu talagalay ,walow wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka uu ku adkeystay in maalinta sabtida ay joogi doonaan magaalada Dhusamareeb, si loo sii ambaqaado shirka.