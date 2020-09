Muxuu madaxweyne Farmaajo u sheegi doonaa golaha shacabka?

War qoraal ah oo kooban oo kasoo baxay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay xildhibaanada in berito uu madaxweynaha dowladda federaalka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbixin siin doona gollaha.

Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan oo BBC-da u xaqiijiyay kullanka baarlamaanka iyo madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweynaha uu warbixin siin doonaa baarlamaanka.

"Waa tii uu madaxweynaha horay u ballan qaaday in marka uu soo laabto baralamaanka warbixin siin doona, waxayna ku saleysan tahay xaaladda doorashada dalka "ayuu yiri guddoomiye Mursal oo la hadlay BBC-da.

Madaxweyne Farmaajo ayaa gabagabeda shirka Dhusamareeb ka sheegay in is-faham wa' dhanka doorahsada uu u dhaxeeyo maamul goboleedyada oo uu sheegay inay doonayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo wakhtigeeda ku dhacda halka gudidga doorashada iyo baarlamaanka oo isku dhinac ahna ay doonayaan in doorasho qof iyo cod ah lagu soo doorto madaxda xigta.