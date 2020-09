Koonfur Afrika oo qaaday xayiraadaha

Madaxweyne Ramaphosa waxaa uu ammaanay qaabka dowladiisa ay u wajahayday cudurkan safmarka waxaa uuna muujiyay In rajadu ay wanaagsantahay hase ahaate waxaa uu sheegay in dalkiisu waji cusub hadda galay

Madaxweyne Ramaphosa waxaa uu sheegay in malaayiin qof ah ay cunno la'aan la daristay wuxuuna madaxweynuhu intaasi kudray in sanado badan ay qaadan doonto in dib loo soo dhiso dhaqaalaha Koonfur Afrika.