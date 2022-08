Saddex arrimood oo sababay in madaxda maamullada qaar tagi waayaan Shirka Dhuusamareeb

18 Agoosto 2020

Arrimo dhowr ah ayaa loo aaneynayaa inay sabab u yihiin khilaafka hareeyay shirka saddexaad ee Dhuusamareeb, oo ah mid horay loogu ballansanaa in la isugu soo laabto.

Xukuumaddii la riday

"Dowladda Puntland waxay soo jeedineysaa in qabsoomidda shirka Dhuusamareeb 3 ay ka horreyso hubinta in lagu gaadhayo heshiis saldhig leh, sidaas darteed Dowladda Puntland waxay ku baaqeysaa in shirku noqdo mid ka qeyb galkiisa ay u dhan yihiin madaxda dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya," ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay Puntland.