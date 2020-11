Xaaladda ka taagan Itoobiya ma horseedi kartaa inuu dalka kala go'o?

Dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in xaalad degdeg ah oo lix bilood qaadan doonta la geliyay gobolka waqooyiga dalkaas ku yaalla ee Tigray. Golaha wasiirrada ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in xaaladdan degdegga ah looga gol leeyahay in "lagu sugo nabadda, badqabka iyo ammaanka shacabka iyo si looga hortago falal dalka u horseedi kara qas iyo xasilooni darro".Wuxuu goluhu sheegay in xaaladda gobolka Tigray aanan "lagu xakameyn karin xoojinta sharciga ee caadiga ah".