Ku faraxsanow jirkaaga shaqada uu qabto - balse ha eegin qaabka aad u egtahay

Ololaha isku dheelitirnaanta jirka ee ka socda baraha bulshada wuxuu dhiiregelinayaa in aad u mahadceliso jirkaaga

Haddii sida dhabta ah aad uga hadashid, dadka waxay is barbardhig ku sameeyaan muuqaallada dadka kale, iyaga oo adeegsanayo baraha bulshada iyo sawirro iyo muuqaallo kala duwan ee ay ku arkaya halkaas.

Waxaa baraha bulshada sida TikTok iyo Instagram ku soo badanayay olole ku saabsan in la eego "shaqada uu jirkaaga kuu hayo iyadoo aan la egeynin qaabka aad u egtahay".

"Intii aad oran laheyd 'waad buuran tahay ama jir qurxoon baad leedahay'....waxaad oran kartaa, 'kani waa jir bani'aadam oo shaqo hayo'," waxaa sidaas tiri, Erynn Chambers oo in muddo ah wadday ololaha dhaqdhaqaaqa isku dheelitirnaanta jirka iyo midabada kala duwan.

Waxaa suuragal ah in aad horey u maqashay, ololaha waxtarka jirka, iyadoo aan la eegeyn qofka jinsiyaddiisa, muuqaalkiisa ama awooddiisa.

Erynn Chambers waxay ku anddacooneysaa in marka aad ka hadleyso isku dheelitirnaanta jirka, tusaale ahaan in aadan odhan "Waa gacantii ugu qurxooneyd ee abid aan arko nolosheyda".

Muxuu yahay isku dheelitirnaanta jirka?

"Mararka qaar waxaa jiro cadaadiis ah in markasta aanu jecel nahay jirkeena ...in aad isku kalsoonaan ...marka haddii aadan isku kalsooneyn ama in kale, waa arrin adiga ku khuseysyo."