Coronavirus iyo ka soo shaqeynta guriga: Waa sidee xaaladda hooyooyinka guryaha ka soo shaqeeya?

Waxaan ogahay in ay jiraan dad badan oo sideyda oo kale ah, oo guriga ka soo shaqeynaya. Waxaanse jeclaan lahaa in aan idinla qeybsado sheekadeyda iyo sida ay u ektahay nolosha hooyo haysata labo carruur ah oo yaryar, gurigana ka soo qabaneysa shaqadii xafiiska loo aadi lahaa, xilligan oo uu jiro xanuunka COVID-19.

Waxay ahayd bishii March markii la igu wargeliyay in aan guriga ka soo shaqeeyo, si loo yareeyo faafitaanka xanuunka safmarka ah ee coronavirus. Xilligaas, waxay ahayd markii xanuunku uu carcartiisa lahaa dunidana uu aad ugu faafayay. Aniga waxaan markaas ahaa xaamilo.

Runtii ma aanan garaneyn sida ay u ekaan doonto in shaqadii aan xafiiska ku qaban jiray aan guriga ku qabto, balse xaaladda kalliftay darteed, waxaa ii furneyd inaan la qabsado.

Waxaan isku maarreynayay shaqada, guriga iyo daryeelka wiilkayga Maxamed oo hadda labo sano iyo saddex bilood jira. Inkastoo maalmihii hore ay caqabaddeeda lahayd in guriga laga shaqeeyo, haddana maalinba maalinta ka dambeysa waan la qabsanayay. Faa`iidada ugu weyn ee aan ka dhaxlay waxay ahayd inaan si joogto ah u helayo waqti aan la qaato wiilkayga oo isagana ku faraxsanaa inuusan ooyi doonin subax walba oo ay hooyadiis shaqada aadi jirtay.

Maxaa is beddelay?

Waxaan filayay in saddex bilood ka dib ay wax walba caadi ku soo noqon doonaan, xanuunkan Covid-19 na uu dunida ka sii dhammaan doono, amaba ugu yaraan uu faafitaankiisa sii yaraan doono. Balse ma dhicin.

Weli waxaan haystaa fursad kale oo fiican, sababtoo ah halkii aan markii hore ka shaqeyn jiray siddeed saacadood, hadda waxaa la ii oggol yahay in saddex bilood oo kale aan shaqeeyo lix saacadood. Taasi waa wax fiican xaqiiqdii.

Runtii marka koowaad, waxaa arrin lagu farxo ah in ka shaqeynta guriga ay micnaheedu tahay in laga fekerayo badqabka qoyskaaga iyo shaqaalaha. Wuxuuse qof waliba sawiran karaa sida ay u ekaan karto maalinta hooyo carruur yar ay xaafadda u joogaan, oo shaqeyneysa.

In aad isku dheellitirto daryeelka carruurta, howshii kale ee guriga iyo mas`uuliyadda kaa saaran inaad si buuxda u gudato shaqadii laguu xil saaray, runtii ma aha mid sahlan.

Waa sidee jadwalkayga maalinlaha ah?

Waxaan isku dayaa in aan ugu yaraan labo saacadood kahor kaco, si aan isugu diyaariyo shaqada. Inkastoo aan guriga ka shaqeynayo, haddana sida in aan xafiiska aadayo ayaan isku diyaariyaa, si aan niyaddeyda uga weeciyo guriga oo aan jawi shaqo ku galo.

Labadaas saacadood waxaan iska dhammeeyaa wax walba oo shaqada guriga ah iyo daryeelka carruurta, iyo in aan sidoo kalena aniga nafteyda isku diyaariyo si aan u shaqeeyo.

Marka la gaaro 9:00am (subaxnimo) oo ay shaqada ii bilaabato, waxaan imaadaa xafiiskeyga yarka ah ee aan guriga dhexdiisa ka sameystay. Meel gaar ah in aad shaqada u qorsheyso waxay kaa caawineysaa inaadan isku dhex qasin saacadihii shaqada iyo howlihii guriga.

Saacad kaddib waxaan aaladda Zoom-ka ka galaa shir shaqada. Waxaan xusuusin ahaan ku xirtaa saacadda si uusan ii dhaafin, taasna waxay ii suurto gelisay in waqtiga shirka aanan ka habsaamin.

Waxaan isku dayayay in marka xilliga shaqadeyda la gaaro aan xafiiskayga yarka ah tago, gabadhayda way iga yara huruddaa markaas, wiilkaygana waxaan u sheegaa inay tahay xilligii shaqada oo hooyo ay ka maqnaan doonto in cabbaar ah.